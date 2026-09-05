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Večiti derbi je pred vratima, a jedan od igrača od kojih navijači Partizana mnogo očekuju u velikom okršaju sa Crvenom zvezdom jeste mladi kapiten crno-belih Nikola Simić.

Iako je već osetio atmosferu najveće utakmice srpskog fudbala, protiv najvećeg rivala još nije uspeo da upiše pobedu u seniorskoj konkurenciji.

Priliku da to promeni imaće već u nedelju.

Mladi štoper Partizana svestan je težine utakmice koja čeka njegov tim, ali poručuje da crno-beli imaju samo jedan cilj.

"Svi znamo koliko ova utakmica donosi i koliko će biti teška. Uz maksimalno poštovanje protivnika, naravno da idemo na pobedu. Verujemo u sebe i u rad iz prethodnih sedmica i mislim da će sve biti dobro", rekao je Simić.

"Motivacija sigurno neće biti problem"

Simić smatra da prethodni dueli sa Crvenom zvezdom nisu išli na ruku njegovom timu, ali ne želi da se vraća previše u prošlost.

"Možda su dva prethodna derbija bila nesrećna, pa smo primali golove, ali sigurno neće biti manjka motivacije, ni kod mene ni kod ekipe. Pogotovo sada sa novim trenerom. Motivacija nam sigurno neće biti problem", jasna je poruka kapitena Partizana.

"Postoji pozitivna trema"

Simić je potom otkrio i kakva je atmosfera među igračima pred utakmicu koja za navijače oba kluba znači mnogo više od običnog meča.

"Postoji pozitivna trema kod svakog igrača, bilo da mu je prvi ili peti derbi, uvek je isto. Nema preterane pripreme, samo vera u naš rad", objasnio je mladi defanzivac.

Naravno, Partizan pažljivo analizira najvećeg rivala, ali Simić tvrdi da se stručni štab priprema za Crvenu zvezdu na sličan način kao i za svaku drugu utakmicu.

"Analiziramo rivala, treneri nam pokazuju njihove vrline i mane, kao i pred svaku drugu utakmicu. Spremni smo", zaključio je Simić.

Da li će mladi kapiten Partizana baš u nedelju uspeti da prekine niz bez pobede protiv Crvene zvezde u seniorskom fudbalu, ostaje da se vidi.

Jedno je sigurno - motivacije mu neće nedostajati, a poruka pred najveću utakmicu srpskog fudbala je jasna: Partizan ide po pobedu!