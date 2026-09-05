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Strahinja Eraković karijeru nastavlja u Turskoj, gde će narednu sezonu provesti kao fudbaler Samsunspora.

Reč je o pozajmici iz Zenita, a turski klub je za njegov dolazak izdvojio 500.000 evra.

Srpski reprezentativac je u Samsun stigao po istom modelu po kojem se zimus vratio u Crvenu zvezdu.

1/5 Vidi galeriju Strahinja Eraković Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Crveno-beli su tada Zenitu platili 1.000.000 evra za pozajmicu, dok je sada Samsunspor za njegov jednogodišnji angažman izdvojio upola manji iznos.