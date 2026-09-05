Fudbalski savez Hrvatske saopštio je da Luka Modrić nastavlja da igra za reprezentaciju, čime produžava svoju legendarnu karijeru.
Fudbal
NIJE KRAJ! Luka Modrić igra za Hrvatsku u Ligi nacija
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Kapiten hrvatske reprezentacije Luka Modrić nastaviće da igra za državni tim, saopštio je danas Fudbalski savez Hrvatske.
"Modrić je potvrdio selektoru Biliću i predsedniku Saveza Marijanu Kustiću da ostaje na raspolaganju hrvatskoj reprezentaciji u novom ciklusu Lige nacija. Time se nastavlja legendarna karijera igrača koji je u 202 nastupa za "vatrene" ostavio neizbrisiv trag i vodio Hrvatsku do najvećih uspeha u njenoj istoriji" saopštio je FS Hrvatske.
Hrvatski mediji su pisali da će Modrić (41) okončati reprezentativnu karijeru posle Mondijala, ali će fudbaler Milana biti deo tim još neko vreme.
Kapiten reprezentacije Hrvatske - Luka Modrić, Mundijal 2026. Foto: Cole BURSTON / AFP / Profimedia, Mert Alper Dervis / AFP / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia
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Od 2006. godine i debija za Hrvatsku Modrić je odigrao 202 meča i postigao 29 golova.
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