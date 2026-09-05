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Fudbaleri Crvene zvezde favoriti su u 180. večitom derbiju protiv Partizana, utakmici koja će biti igrana u nedelju od 19.00 časova na stadionu "Rajko Mitić".

Trener fudbalera Crvene zvezde Albert Rijera debituje u večitim derbijima i sigurno je da želi da u svom prvom okršaju sa Partizanom upiše pobedu i tri boda.

Albert Rijera trener FK Crvena zvezda na Marakani Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Rijera veruje Zvezdinoj deci

A, to neće biti nimalo lako, bez obzira što je na papiru Crvena zvezda daleko ispred Partizana. Pre nedelju dana, Albert Rijera je protiv Zemuna odmarao veliki broj igrača. Neko će reći da ih je možda i kaznio zbog sramne utakmice u Plzenju i bolnog poraza od Viktorije (1:5) i ispadanja iz Lige Evrope.

Vidljivo je da Albert Rijera veruje u Zvezdinu decu, omladince za koje je više puta rekao da ga slušaju i upijaju svaku njegovu reč. Otuda i ne čudi što ima veliko poverenje u najmlađe, pa ne bi trebalo bilo koga da začudi, da u derbiju Španac izvede više od dva bonusa, koliko pravilo nalaže. Ponovio je više puta, da mladi igrači neće igrati zbog pravila bonusa, već što svojim kvalitetom, radom i zalaganjem na treningu to zasluže.

Mateus u dresu Crvene zvezde Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe

Tumbanje u odbrani

Brazilac Mateus je izvestan na golu Crvene zvezde, mada je omladinac Savo Radanović već branio u Superligi. Odbrana crveno-belih nije briljirala od početka sezone, ne u Superligi, gde je primila samo jedan gol, već u Evropi, gde je izgledala kao švajcarski sir. Zato su moguće određene promene.

Deluje da su prvoj postavi trenutno najbliži Derik Lukasen, Miloš Veljković i Juta Nakajama, najsvežije pojačanje iz Japana, iskusni fudbaler koji se služi levom nogom. Opet, Rijera je pokazao da veruje u Stefana Gudelja, pa bi Zvezdin mladi defanzivac mogao da zameni Miloša Veljkovića.

1/15 Vidi galeriju Rade Krunić Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Rade Krunić ključni igrač

Poslednjoj liniji Crvene zvezde pomagaće Rade Krunić, jer je on taj igrač u sistemu bez bekova Alberta Rijere. Imaće iskusni fudbaler i zadatke u veznom redu, ali delovaće kao veza između poslednje linije i srednjeg reda. Uz njega, na važnoj poziciji igraće Timi Maks Elšnik. Ne treba iz konkurencije izbaciti ni Mateja Gaštarova, dugonogog mladog fudbalera Crvene zvezde koji je upisao dva puta po 90 minuta na poslednja dva duela u Superligi.

U veznom redu igraće još Vasilije Kostov, kao i Muhamed Čam, koji je zadobio veliko poverenje od strane Alberta Rijere, jer je jedan od najkreativnijih fudbalera Crvene zvezde, igrač sposoban da jednim potezom upiše asistenciju ili gol. Vasilije Kostov posle loših partija u Evropi traži izlaz iz krize, a večiti derbi je prava prilika za to, utakmica koja uvek inspiriše i koje je on svaki put igrao sa velikim motivom, energijom i žarom.

Dimitrije Šarić spreman za večiti derbi Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Šarić pljunuti Rijera

Navalna linija Crvene zvezde mogla bi da doživi određene promene. Činjenica je da je Osman Bukari fantastičan igrač, neuhvatljiv po desnom krilu, ali Albert Rijera je insistirao na kazni zbog toga što je Ganjanin crvenim kartonom ostavio ekipu na cedilu u Plzenju. Tako da je vrlo moguće da na tom mestu zaigra Dimitrije Šarić u kojeg je Španac "zaljubljen" jer ga podseća na njega, kako stilom igre, tako i građom i fantastičnom levom nogom.

Na levoj strani treba očekivati Mirka Ivanića sa kapitenskom trakom, koji je svakom derbiju bio ispirisan i bio pravi streptomicin za Partizan. A, na istoj strani može da dejstvuje i Aleksandar Katai. Ali, deluje da će on dobiti šansu u drugom delu.

Bamba Dijeng najveće pojačanje Crvene zvezde ovog leta Foto: Fk Crvena Zvezda

Dijeng ili Arnautović

U srcu napada velika dilema za Alberta Rijeru. Ako Bamba Dijeng pokaže da je maksimalno spreman počeće utakmicu, u suprotnom poverenje će dobiti Marko Arnautović, koji je poslednjih dana bio pod salvom kritika, ne samo navijača, već i uprave kluba.

Crvena zvezda (3-4-3): Mateus - Lukasen, Veljković, Nakajama - Krunić, Elšnik, Kostov, Čam - Šarić, Arnautović, Ivanić. Trener: Albert Rijera.