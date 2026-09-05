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Hjuz će najverovatnije preći u saudijski Al Hilal, a napušta Enfild manje od dva meseca pošto je klub napustio tadašnji izvršni direktor Majkl Edvards.

Liverpul je naveo da je Hjuz želeo novi izazov.

Hjuz je došao u Liverpul 2024. godine i nadgledao je dolazak trenera Arnea Slota, po odlasku Jirgena Klopa.

Liverpul je naredne sezone osvojio titulu, ali je prošle sezone imao razočaravajuće rezultate uprkos što je potrošeno oko 500 miliona dolara na pojačanja. Slot je otpušten, a ekipu od ove sezone predvodi Andoni Iraola.

"Ričard nam se priključio na početku perioda promena i prihvatio odgovornost tako što je predvodio naš sektor za fudbalske operacije i nadgledao proces dovođenja igrača, uz pružanje dragocene podrške našem stručnom štabu", rekao je Majk Gordon, predsednik Fenvej Grupe koja je vlasnik kluba.

"Rezultati koje smo u tim oblastima ostvarili tokom ovog perioda svedoče o njegovom doprinosu. Ipak, poštujemo Ričardove životne odluke i želimo njemu i njegovoj porodici sve najbolje u novom poglavlju", dodao je Gordon.

Liverpul je saopštio da je počeo proces dovođenja novog sportskog direktora.

(Beta)