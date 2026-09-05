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Fudbaleri Njukasla odigrali su danas na svom terenu nerešeno 2:2 protiv Bornmuta, u utakmici trećeg kola Premijer lige.

Bornmut je poveo u devetom minutu golom Markusa Tavernijea, a prednost je udvostručo igrač Njukasla Malik Čao, koji je postigao autogol u 35. minutu.

Domaći su smanjili golom Harvija Barnsa u 37. minutu, a bod je obezbedio Džejkob Remzi u 88. minutu.

U sledećem kolu Njukasl će igrati na gostujućem terenu protiv Lidsa, a Bornmut će dočekati Brentford.

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