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U pitanju su Lionel Mesi i Kristijano Ronaldo, koji su više od 20 godina ljuti rivali na terenu.

1/6 Vidi galeriju Leo Mesi u dresu Argentine Foto: Juan Mabromata / AFP / Profimedia, GABRIEL BOUYS / AFP / Profimedia

Posebno je to bio slučaj u vremenu dok je Mesi igrao za Barselonu, a Ronaldo za Real Madrid, gde su imali nebrojene bitke u kojima su ljubitelji fudbala mogli samo da uživaju.

Imali su i duele u reprezentaciji, gde je Mesi nosio dres Argentine, a Ronaldo dres Portugala.

Jedino što nikada nismo videli kada su oni u pitanju, jeste da budu saigrači. Pošto trenutno Mesi igra u Americi za Majami, a Ronaldo za Al Nasr u Saudijskoj Arabiji, šanse da do kraja karijere zaigraju u istom klubu su minimalne.

Ipak, uskoro bismo mogli da ih vidimo u istom timu na terenu!

Naime, Karlos Tevez je najavio svoj oproštajni meč u decembru. Legendarni napadač Argentine je dobar prijatelj sa Mesijem iz reprezentacije, dok je sa Ronaldom takođe prijatelj iz perioda kada je igrao za Mančester junajted.

Tevez je najavio da će i Mesi i Ronaldo biti na njegovom oproštaju, što će samim tim dati ovom događaju drugu dimenziju i to će biti spektakl kakav fudbal ne pamti!

"Leo mesi i Kristijano Ronaldo će biti tu. Ići ću sam da ih dovedem ukoliko budem morao. Imam ih obojicu na WhatsApp-u" , poručio je Karlos Tevez."

Tevez je karijeru završio 2021. godine, a tokom karijere je igrao za Boku Juniors, Korintijans, Vest Hem, Mančester junajted, Mančester siti, Juventus, Šangah Šenhua.

1/10 Vidi galeriju Poslednji meč legendarnog Portugalca na Mundijalu. Foto: WU ZHIZHAO / imago sportfotodienst / Profimedia, William Volcov / Zuma Press / Profimedia, Michael Zemanek / Shutterstock Editorial / Profimedia