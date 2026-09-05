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Fudbalski klub Partizan oglasio se saopštenjem pred predstojeći 180. večiti derbi protiv Crvene zvezde (nedelja 18.00).

Crno-beli su podsetili da su zbog štete nastale tokom prethodnog gostovanja najvećem rivalu morali da plate približno 250.000 evra. Naglašeno je da bi svako novo uništavanje inventara moglo da izazove ozbiljne finansijske i disciplinske posledice.

1/6 Vidi galeriju Stadion Partizana Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Screenshot

Partizan je naveo da je ove sezone već snosio posledice zabrane prisustva svojih navijača na gostovanjima. Klub zbog toga u avgustu, između dve evropske utakmice sa Hetafeom, nije tražio odlaganje gostovanja Mladosti u Lučanima, iako je na to imao pravo.

Kako je objašnjeno, Partizan je prihvatio nepovoljan termin kako bi postojeću kaznu odradio u Lučanima i izbegao njeno prenošenje na večiti derbi.

"Klub je već ove sezone snosio posledice disciplinskih mera koje su se odnosile na zabranu prisustva naših navijača na gostujućim utakmicama. Upravo zbog značaja podrške naših navijača na večitom derbiju, Partizan je u avgustu, između dve evropske utakmice sa Hetafeom, odlučio da ne traži odlaganje prvenstvenog susreta sa Mladosti u Lučanima, na kojem je važila kazna zabrane dolaska gostujućih navijača, iako je na to imao pravo", navodi se u saopštenju.

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