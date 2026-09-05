Fudbaleri Torina pobedili su na gostujućem terenu Fiorentinu 2:1, u utakmici trećeg kola Serije A.
Fudbal
DRAMA U FIORENTINI: Torino preokrenuo i ostavio domaćina na dnu tabele
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Fiorentina je povela golom Matea Pelegrina u 47. minutu, a izjednačio je Rolando Mandragora u 73.
Pobedu Torinu doneo je Če Adams pogotkom u 82. minutu.
Posle dva poraza na početku prvenstva Torino je ostvario prvu pobedu u ligi i ima tri boda na 14. mestu.
Fiorentina je vezala treći poraz i poslednja je bez bodova.
U sledećem kolu Torino će dočekati Romu, a Fjorentina će igrati na gostujućem terenu protiv Venecije.
(Beta)
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