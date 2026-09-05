Fudbaleri Mančester sitija i Koventrija sastaju se u utakmici 3. kola Premijer lige.
PREMIJER LIGA
KAKAV KIKS JEDNOG OD NAJBOLJIH GOLMANA SVETA: Milimetri ga spasili od teške bruke...
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Golman Mančester sitija Đanluiđi Donaruma umalo je u šestom minutu utakmice protiv Koventrija napravio kardinalnu grešku i postigao autogol.
Abdukodir Husanov je vratio loptu svom golmanu, ali je Donaruma bio neoprezan i zamalo ostao "zatečen" posle povratnog pasa.
On je uštopovao loptu, ali ona je nastavila da se kreće pored njega i krenula ka gol-liniji, ali je italijanski čuvar mreže uspeo da reaguje na vreme i izbaci je iz gola.
Sudija Pol Tirni potvrdio je da lopta nije prešla gol-liniju, pa je Siti izbegao veoma bizaran autogol.
Milimetri su delili Mančester siti i Donarumu od bizarnog autogola.
Siti je tako mogao da primi jedan od najbizarnijih golova ove sezone, i to bez ikakve intervencije protivničkog igrača.
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