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Golman Mančester sitija Đanluiđi Donaruma umalo je u šestom minutu utakmice protiv Koventrija napravio kardinalnu grešku i postigao autogol.

Abdukodir Husanov je vratio loptu svom golmanu, ali je Donaruma bio neoprezan i zamalo ostao "zatečen" posle povratnog pasa.

On je uštopovao loptu, ali ona je nastavila da se kreće pored njega i krenula ka gol-liniji, ali je italijanski čuvar mreže uspeo da reaguje na vreme i izbaci je iz gola.

Sudija Pol Tirni potvrdio je da lopta nije prešla gol-liniju, pa je Siti izbegao veoma bizaran autogol.

Milimetri su delili Mančester siti i Donarumu od bizarnog autogola.

Siti je tako mogao da primi jedan od najbizarnijih golova ove sezone, i to bez ikakve intervencije protivničkog igrača.

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