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Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju od 19.00 ekipu Partizana na stadionu Rajko Mitić u okviru 180. večitog derbija.

Zvezda u ovaj meč ulazi kao lider superligaškog karavana, dok je Partizan i dalje u donjem domu tabele.

177. večiti derbi Partizan - Crvena zvezda Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Partizan je u prvenstvenim okršajima poslednji put slavio na Marakani u aprilu 2017. godine, uz jedan trijumf u finalu Kupa Srbije dve godine kasnije.

Direktan prenos meča možete gledati uživo na TV Arena sport premium 1 kanalu.

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