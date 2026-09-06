Pratite 180. večiti derbi između Crvene zvezde i Partizana uživo na TV Arena sport premium 1.
čeka nas borba
SVE JE SPREMNO ZA 180. VEČITI DERBI! Evo gde uživo možete gledati prenos okršaja Zvezde i Partizana na Marakani!
Slušaj vest
Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju od 19.00 ekipu Partizana na stadionu Rajko Mitić u okviru 180. večitog derbija.
Zvezda u ovaj meč ulazi kao lider superligaškog karavana, dok je Partizan i dalje u donjem domu tabele.
177. večiti derbi Partizan - Crvena zvezda Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
Vidi galeriju
Partizan je u prvenstvenim okršajima poslednji put slavio na Marakani u aprilu 2017. godine, uz jedan trijumf u finalu Kupa Srbije dve godine kasnije.
Direktan prenos meča možete gledati uživo na TV Arena sport premium 1 kanalu.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši