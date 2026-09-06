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Ko će biti uspešniji? 180. večiti derbi donosi novi okršaj Crvene zvezde i Partizana, ali crno-beli u najveću utakmicu srpskog fudbala ulaze sa teretom jedne neverovatne tradicije - prvenstvenu pobedu protiv najvećeg rivala čekaju još od aprila 2017. godine.

Prošlo je više od devet godina od poslednjeg prvenstvenog trijumfa Partizana nad Zvezdom. Bio je to 154. večiti derbi, odigran 18. aprila 2017. godine na stadionu "Rajko Mitić", a crno-beli su tada slavili rezultatom 3:1.

1/50 Vidi galeriju FK Crvena zvezda - FK Partizan (večiti derbi) Foto: Ilija Ilić

Ekipa koju je sa klupe predvodio Marko Nikolić napravila je tada veliki posao u borbi za šampionsku titulu. Leonardo je dva puta tresao mrežu domaćina, dok je jedan pogodak postigao Leandre Tavamba, dok je jedini gol za Zvezdu delo Ričmonda Boaćija.

Taj derbi imao je i ogromnu težinu u šampionskoj trci. Partizan je pobedom stigao Zvezdu na tabeli i šest kola pre kraja prvenstva dve ekipe su imale po 40 bodova.

Na kraju se ispostavilo da je upravo ta sezona bila poslednja u kojoj je Partizan osvojio prvenstvenu titulu. Crno-beli su do kraja uspeli da prestignu najvećeg rivala i završe sezonu kao šampioni Srbije.

Od tada se mnogo toga promenilo. Generacije igrača su se smenjivale, treneri dolazili i odlazili, a Zvezda je u međuvremenu napravila ogromnu rezultatsku dominaciju. Partizan, sa druge strane, nikako nije uspevao da pronađe formulu za pobedu u najvećoj utakmici srpskog fudbala.

Zato 180. večiti derbi nosi dodatnu težinu za crno-bele. Partizan ne juri samo pobedu nad najvećim rivalom – juri prekid niza koji traje još od vremena kada je poslednji put bio šampion Srbije.

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