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Fudbaleri Bajera iz Leverkuzena pobedili su na svom terenu Union Berlin 4:0, u utakmici drugog kola Bundeslige.

Bajer je poveo u prvom minutu golom Ezekijela Fernandesa, a prednost je udvostručio Fakundo Medina u 25. minutu.

Treći gol postigao je Patrik Šik u 48. minutu, a konačan rezultat postavio je Ibrahim Maza u 66. minutu.

Bajer sada ima tri boda na petom mestu, a Union je 14. sa jednim bodom.

Bajer će igrati na gostovanju protiv Augsburga, a Union će dočekati Šalke.

Fudbaleri Elversberga pobedili su u Menhengladbahu domaću Borusiju 4:3.

Domaći su poveli golom Huga Bolina u 11. minutu, a izjednačio je David Mokva u 29. minutu. Novu prednost Borusiji doneo je Bolin svojim drugim golom na utakmici u 44. minutu, a prednost je udvostručio Džo Skali u 56.

Novi bundesligaš je posle toga potpuno preokrenuo, prvo je gol postigao Moris Kratenmaher u 66. minutu, a izjednačio je Feliks Kejdel u 80. Pobedu Elversbergu doneo je Kratenmaher drugim golom na utakmici u drugom minutu nadoknade vremena.

Elversberg je treći na tabeli sa svih šest bodova, a Menhengladbah je poslednji bez bodova posle drugog poraza.

U trećem kolu Elversberg će dočekati aktuelnog šampiona Bajern iz Minhena, a Menhengladbah će biti gost Frajburgu.

Frajburg je na gostujućem terenu pobedio Paderborn 1:0 i preuzeo prvo mesto na tabeli.

Jedini gol postigao je Maksimilijan Egeštajn u 26. minutu.

Frajburg ima svih šest bodova na prvom mestu, a Paderborn zauzima 13. mesto sa bodom.

U sledećem kolu Paderborn će igrati u Dortmundu protiv Borusije.

U ostalim utakmicama Borusija Dortmund je na gostujućem terenu pobedila Hofenhajm 3:2, a Verder je u Bremenu pobedio Lajpcig 3:1.

Kasnije igraju Šalke - Bajern.