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Strelac pobedonosnog gola bio je Erling Haland u 26. minutu.

Siti je prvi sa devet bodova, a Koventri je na na poslednjem, 20. mestu bez osvojenog boda.

U narednom kolu, Siti će gostovati Mančester Junajtedu, dok će Koventri dočekati Brajton.

U istom terminu, Notingem Forest i Totenhem su u Notingemu odigrali nerešeno 0:0.

Srpski reprezentativac u dresu Notingema Nikola Milenković na terenu je proveo ceo meč.

Notingem je na 16. mestu sa dva boda, a Totenhem je na 17. poziciji sa jednim poenom.

U sledećem kolu Notingem će u Birmingemu gostovati Aston Vili, dok će Totenhem u Londonu dočekati Everton.

U ostalim mečevima, Kristal Palas je na gostujućem terenu u Londonu pobedio Fulam 3:2, Brajton i Lids su u Brajtonu odigrali nerešeno 1:1, dok su Brentford i Sanderlend u Londonu remizirali 1:1.

(Beta)

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