Fudbaleri Atletik Bilbaa pobedili su na svom terenu Atletiko Madrid 3:0, u četvrtom kolu španske Primere.
Fudbal
BILBAO PONIZIO ATLETIKO: Baskijci razbili Madriđane 3:0 i naneli im težak poraz
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Strelci za Bilbao bili su Niko Vilijams u 46, Robert Navaro u 48. i Oihan Sanset u 90. minutu.
Bilbao je na osmom mestu sa šest bodova, a Atletiko Madird je peti sa bodom više.
U narednom kolu, Bilbao će dočekati Elče, dok će Atletiko Madrid u San Sebastijanu gostovati Real Sosijedadu.
(Beta)
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