Slušaj vest

Strelci za Bilbao bili su Niko Vilijams u 46, Robert Navaro u 48. i Oihan Sanset u 90. minutu.

Bilbao je na osmom mestu sa šest bodova, a Atletiko Madird je peti sa bodom više.

U narednom kolu, Bilbao će dočekati Elče, dok će Atletiko Madrid u San Sebastijanu gostovati Real Sosijedadu.

(Beta)

Ne propustiteFudbalMIROLJUBIVO U SAN SEBASTIJANU: Bez golova u meču Real Sosijedada i Selte u Primeri
Real Sosijedad
FudbalOTKRIVENO ZAŠTO JE BARSELONA KUPILA HRVATA: Livaković će imati posebnu ulogu
Dominik Livaković
FudbalPETARDA BLAUGRANE: Fudbaleri Barselone pobedili Rajo Valjekano
FK Barselona
FudbalPARTIZANOV DŽELAT PAO U PAMPLONI: Osasuna savladala Hetafe golom iz penala
partizan-getafe-7723913.JPG

00:28
Fudbaleri Crvene zvezde izašli na zagrevanje Izvor: Kurir