PORTUGAL UDARIO NA SRBINA: Ruben Amorim kritikovao Strahinju Pavlovića...
Svestan je trener "rosonera" šta njegovi igrači moraju da poprave ukoliko žele pozitivan rezultat protiv Juventusa.
Odbrana? Mislim da smo protiv Torina bolje kontrolisali tranziciju, dok smo protiv Venecije bili slabiji u tom segmentu. Moramo da zadržimo koncentraciju na svakoj utakmici. Imali smo problema u odbrani kada bismo izgubili loptu, ali i dok smo je imali, jer nismo bili dovoljno dobro organizovani.
Amorim je potom uputio kritiku i Strahinji Pavloviću:
"Ove nedelje smo mnogo radili na tome, a onda imam štopere poput Strahinje i Marija, koji ponekad umisle da su desetke i previše rizikuju. Moramo bolje da kontrolišemo takve situacije. Nisam bio zadovoljan kako smo odigrali protiv Venecije i moramo mnogo bolje protiv vrhunskih ekipa kao što je Juventus.", rekao je Amorim.