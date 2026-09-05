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Svestan je trener "rosonera" šta njegovi igrači moraju da poprave ukoliko žele pozitivan rezultat protiv  Juventusa.

Strahinja Pavlović na utakmici Milan - Đenova Foto: Fabrizio Andrea Bertani / imago sportfotodienst / Profimedia, Marco Canoniero / Alamy / Profimedia, IPA / Sipa Press / Profimedia

Odbrana? Mislim da smo protiv Torina bolje kontrolisali tranziciju, dok smo protiv Venecije bili slabiji u tom segmentu. Moramo da zadržimo koncentraciju na svakoj utakmici. Imali smo problema u odbrani kada bismo izgubili loptu, ali i dok smo je imali, jer nismo bili dovoljno dobro organizovani.

Amorim je potom uputio kritiku i Strahinji Pavloviću:

"Ove nedelje smo mnogo radili na tome, a onda imam štopere poput Strahinje i Marija, koji ponekad umisle da su desetke i previše rizikuju. Moramo bolje da kontrolišemo takve situacije. Nisam bio zadovoljan kako smo odigrali protiv Venecije i moramo mnogo bolje protiv vrhunskih ekipa kao što je Juventus.", rekao je Amorim.

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