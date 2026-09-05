Bivši selektor fudbalske reprezentacije Brazila Karlos Alberto Pareira, koji je predvodio reprezentaciju do titule prvaka sveta 1994. godine, pušten je iz bolnice nakon tromesečnog lečenja zbog ozbiljne plućne infekcije tokom lečenja od raka.
Fudbal
LEGENDA BRAZILA IDE KUĆI: Čuveni selektor Brazila napustio bolnicu posle ozbiljne bolesti
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Bolnica Samaritano Bara saopštila je da će 83-godišnjem Pareiri, kome je 2023. godine dijagnostikovan Hodžkinov limfom, medicinska nega biti nastavljena kod kuće.
Pareira je predvodio Brazil i na Svetskom prvenstvu 2006. godine, a sa reprezentacijom je osvojio Kup Amerike 2004. godine i Kup konfederacija 2005.
Na svetskim prvenstvima je bio i selektor Kuvajta (1982), Ujedinjenih Arapskih Emirata (1990), Saudijske Arabije (1998) i Južne Afrike (2010), a na klupskom nivou predvodio je brojne klubove, pre svega iz Brazila, ali i Valensiju i Fenerbahče.
(Beta)
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