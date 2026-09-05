Bolnica Samaritano Bara saopštila je da će 83-godišnjem Pareiri, kome je 2023. godine dijagnostikovan Hodžkinov limfom , medicinska nega biti nastavljena kod kuće.

Pareira je predvodio Brazil i na Svetskom prvenstvu 2006. godine, a sa reprezentacijom je osvojio Kup Amerike 2004. godine i Kup konfederacija 2005.

Na svetskim prvenstvima je bio i selektor Kuvajta (1982), Ujedinjenih Arapskih Emirata (1990), Saudijske Arabije (1998) i Južne Afrike (2010), a na klupskom nivou predvodio je brojne klubove, pre svega iz Brazila, ali i Valensiju i Fenerbahče.