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Bolnica Samaritano Bara saopštila je da će 83-godišnjem Pareiri, kome je 2023. godine dijagnostikovan Hodžkinov limfom, medicinska nega biti nastavljena kod kuće.

Pareira je predvodio Brazil i na Svetskom prvenstvu 2006. godine, a sa reprezentacijom je osvojio Kup Amerike 2004. godine i Kup konfederacija 2005.

Na svetskim prvenstvima je bio i selektor Kuvajta (1982), Ujedinjenih Arapskih Emirata (1990), Saudijske Arabije (1998) i Južne Afrike (2010), a na klupskom nivou predvodio je brojne klubove, pre svega iz Brazila, ali i Valensiju i Fenerbahče.

(Beta)

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