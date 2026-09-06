Karim Benzema je želeo da se vrati u Lion, ali su obaveze u Saudijskoj Arabiji stopirale transfer.
šteta
PROPAO POSAO! Benzema želeo da se vrati u Lion, ali je sve stopirano!
Slušaj vest
Karim Benzema bio je spreman da napravi veliki gest i vrati se u Lion, klub u kojem je ponikao, ali do realizacije transfera ipak nije došlo.
Prema pisanju "Lekipa", 38-godišnji napadač je čak bio spreman da odigra celu sezonu bez plate kako bi ponovo obukao dres svog matičnog kluba.
Karim Benzema nekada Foto: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia, Pierre-Philippe MARCOU / AFP / Profimedia
Vidi galeriju
Kontakti između Benzeminog okruženja i Liona postojali su, ali zbog njegovih obaveza u Saudijskoj Arabiji povratak nije mogao da bude realizovan na vreme.
Benzema je ovog leta raskinuo ugovor sa Al Hilalom i trenutno je slobodan igrač, pa ostaje da se vidi da li će nastaviti karijeru ili definitivno okačiti kopačke o klin.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši