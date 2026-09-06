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Karim Benzema bio je spreman da napravi veliki gest i vrati se u Lion, klub u kojem je ponikao, ali do realizacije transfera ipak nije došlo.

Prema pisanju "Lekipa", 38-godišnji napadač je čak bio spreman da odigra celu sezonu bez plate kako bi ponovo obukao dres svog matičnog kluba.

1/8 Vidi galeriju Karim Benzema nekada Foto: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia, Pierre-Philippe MARCOU / AFP / Profimedia

Kontakti između Benzeminog okruženja i Liona postojali su, ali zbog njegovih obaveza u Saudijskoj Arabiji povratak nije mogao da bude realizovan na vreme.

Benzema je ovog leta raskinuo ugovor sa Al Hilalom i trenutno je slobodan igrač, pa ostaje da se vidi da li će nastaviti karijeru ili definitivno okačiti kopačke o klin.

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