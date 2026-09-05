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Poveo je Napoli 2:0 golovima Matea Napolitana u 50. i Rsmusa Hojlunda u 53. minutu.

Inter je do preokreta i pobede stigao pogocima Lautara Martinesa u 56. i prvom minutu sudijske nadoknade vremena i Markusa Tirama u 82. minutu.

Inter je prvi na tabeli sa devet bodova, a Napoli je na 13. mestu sa tri poena.

U narednom kolu, Inter će dočekati Udineze, dok će Napoli ugostiti Bolonju.

(Beta)