Slušaj vest

Poveo je Napoli 2:0 golovima Matea Napolitana u 50. i Rsmusa Hojlunda u 53. minutu.

Inter je do preokreta i pobede stigao pogocima Lautara Martinesa u 56. i prvom minutu sudijske nadoknade vremena i Markusa Tirama u 82. minutu.

Inter je prvi na tabeli sa devet bodova, a Napoli je na 13. mestu sa tri poena.

U narednom kolu, Inter će dočekati Udineze, dok će Napoli ugostiti Bolonju.

(Beta)

Ne propustiteFudbalPOKER SILNE VUČICE: Roma na gostujućem terenu pobedila Leče
profimedia-1129702918.jpg
FudbalFAVORITI SIGURNI: Pobede Intera i Lacija u Seriji A
FK Inter Milan, FK Kaljari, Serija A
FudbalFIJASKO NAPOLITANACA: Fudbaleri Koma pobedili Napoli u Seriji A
FK Komo, Napoli
FudbalSTIGAO U MILAN KAO POJAČANJE, SAD ODLAZI: Riči promenio klub, poznati svi detalji transfera
Samuele Riči

00:28
Fudbaleri Crvene zvezde izašli na zagrevanje Izvor: Kurir