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Strelci za Radnik bili su Martin Novaković u osmom i Vukašin Bogdanović iz penala u 23. i 35. minutu.

Gol za Čukarički postigao je Marko Docić u 51. minutu.

Radnik je četvrti sa 11 bodova, a Čukarički je na osmom mestu sa bodom manje.

U narednom kolu, Radnik će dočekati Crvenu zvezdu, dok će Čukarički ugostiti Novi Pazar.

(Beta)