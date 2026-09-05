Fudbaleri Radnika pobedili su na svom terenu u Surdulici Čukarički 3:1, u osmom kolu Super lige Srbije.
Fudbal
RADNIK RAZBIO ČUKARIČKI: Surduličani do velike pobede i skoka na tabeli
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Strelci za Radnik bili su Martin Novaković u osmom i Vukašin Bogdanović iz penala u 23. i 35. minutu.
Gol za Čukarički postigao je Marko Docić u 51. minutu.
Radnik je četvrti sa 11 bodova, a Čukarički je na osmom mestu sa bodom manje.
U narednom kolu, Radnik će dočekati Crvenu zvezdu, dok će Čukarički ugostiti Novi Pazar.
(Beta)
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