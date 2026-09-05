Rajo Valjekano ostvario prvu pobedu u La Ligi, savladavši Rasing Santander rezultatom 3:2. Saznajte više o uzbudljivoj utakmici.
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Fudbaleri Rajo Valjekana savladali su Rasing Santander rezultatom 3:2, u veoma uzbudljivoj utakmici četvrtog kola La Lige.
Ekipa iz Madrida tako je posle remija i dva poraza ostvarila prvu pobedu u novoj sezoni i stigla do četiri boda.
Rasing je ostao na četiri boda, nakon što je u prethodna tri kola zabeležio po jednu pobedu, remi i poraz.
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