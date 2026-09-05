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Fudbaleri Rajo Valjekana savladali su Rasing Santander rezultatom 3:2, u veoma uzbudljivoj utakmici četvrtog kola La Lige.

Ekipa iz Madrida tako je posle remija i dva poraza ostvarila prvu pobedu u novoj sezoni i stigla do četiri boda.

Rasing je ostao na četiri boda, nakon što je u prethodna tri kola zabeležio po jednu pobedu, remi i poraz.

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Andrija Maksimović asistencija na Verder RB Lajpcig Izvor: TV Arena sport/Screenshot