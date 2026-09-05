Na istanbulskom derbiju, Vlahović je svojim golom i sjajnom formom doveo Bešiktaš do pobede nad Fenerbahčeom.
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KAKAV HAOS NA DERBIJU! Vlahović na ivici tuče, Bešiktaš na krilima Srbina utišao Istanbul! (VIDEO)
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Dušan Vlahović nastavlja da oduševljava u dresu Bešiktaša!
Srpski napadač zatresao je mrežu Fenerbahčea u velikom istanbulskom derbiju i svojim golom doneo crno-belima preokret za 2:1.
Vlahović je tako nastavio neverovatnu golgetersku seriju, nakon što je u prethodnom meču protiv Koruma postigao het-trik u pobedi od 6:2.
Srpski golgeter očigledno je ušao u sjajnu formu, a sada je zablistao i na jednoj od najvećih utakmica turskog fudbala.
U jednom trenutku došlo je i do frke na terenu, gde je Vlahović ušao u otvoreno koškanje sa defanzivcima Fenerbahčea!
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