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Dušan Vlahović nastavlja da oduševljava u dresu Bešiktaša!

Srpski napadač zatresao je mrežu Fenerbahčea u velikom istanbulskom derbiju i svojim golom doneo crno-belima preokret za 2:1.

Vlahović je tako nastavio neverovatnu golgetersku seriju, nakon što je u prethodnom meču protiv Koruma postigao het-trik u pobedi od 6:2.

Srpski golgeter očigledno je ušao u sjajnu formu, a sada je zablistao i na jednoj od najvećih utakmica turskog fudbala.

U jednom trenutku došlo je i do frke na terenu, gde je Vlahović ušao u otvoreno koškanje sa defanzivcima Fenerbahčea!

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Andrija Maksimović asistencija na Verder RB Lajpcig Izvor: TV Arena sport/Screenshot