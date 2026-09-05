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Promena mu je očigledno prijala,  pošto je postigao već drugi gol u svojoj petoj utakmici.

Marko Milovanović Foto: PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy / Alamy / Profimedia, Starsport

Platio je Portsmut 3.500.000 evra Almeriji za bivšeg fudbalera Partizana, a već postaje i miljenik navijača.

On je sada postigao i drugi gol, ovoga puta u pobedi protiv Kardifa sa 2:0, drugi pogodak je bio delo srpskog napadača.

Milovanović je postigao gol i u prethodnom meču protiv Bristol Sitija.

Portsmut se nalazi na 13. mestu u Čempionšipu, a ostali srpski fudbaleri u ovom rangu - Mihailo Ivanović i Mirko Topić nisu igrali za svoj Milvol i Norič, zbog povreda nisu upisali niti jedan nastup od starta takmičenja.

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