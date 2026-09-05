Ovog leta je Marko Milovanović odlučio da promeni sredinu i prešao je u Englesku, u Portsmut, koji igra u Čempionšipu.
ČEMPIONŠIP
BIVŠI IGRAČ PARTIZANA REŠETA U ENGLESKOJ: Opet je pogodio i već postao miljenik navijača
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Promena mu je očigledno prijala, pošto je postigao već drugi gol u svojoj petoj utakmici.
Marko Milovanović Foto: PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy / Alamy / Profimedia, Starsport
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Platio je Portsmut 3.500.000 evra Almeriji za bivšeg fudbalera Partizana, a već postaje i miljenik navijača.
On je sada postigao i drugi gol, ovoga puta u pobedi protiv Kardifa sa 2:0, drugi pogodak je bio delo srpskog napadača.
Milovanović je postigao gol i u prethodnom meču protiv Bristol Sitija.
Portsmut se nalazi na 13. mestu u Čempionšipu, a ostali srpski fudbaleri u ovom rangu - Mihailo Ivanović i Mirko Topić nisu igrali za svoj Milvol i Norič, zbog povreda nisu upisali niti jedan nastup od starta takmičenja.
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