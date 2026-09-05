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Strelac pobedonosnog gola bio je Vasil Tašovski u 12. minutu.

Radnički je od 36. minuta igrao sa igračem manje, nakon što je drugi žuti karton dobio Isa Abas.

Mladost je četvrta sa 13 bodova, a Radnički je na 13. mestu sa pet poena.

U narednom kolu, Mladost će u Kragujevcu gostovati Radničkom 1923, dok će Radnički u Nišu dočekati OFK Beograd.

U istom terminu, Mačva i kragujevački Radnički 1923 su u Šapcu odigrali nerešeno 0:0.

Mačva je na 11. mestu sa osam bodova, a Radnički 1923 je peti sa 11 poena.

U sledećem kolu, Mačva će u Pančevu gostovati Železničaru.

(Beta)