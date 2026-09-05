Fudbaleri Mladosti pobedili su na svom terenu u Lučanima Radnički iz Niša 1:0, u osmom kolu Super lige Srbije.
Fudbal
TAŠOVSKI SRUŠIO NIŠLIJE: Mačva i Radnički podelili bodove
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Strelac pobedonosnog gola bio je Vasil Tašovski u 12. minutu.
Radnički je od 36. minuta igrao sa igračem manje, nakon što je drugi žuti karton dobio Isa Abas.
Mladost je četvrta sa 13 bodova, a Radnički je na 13. mestu sa pet poena.
U narednom kolu, Mladost će u Kragujevcu gostovati Radničkom 1923, dok će Radnički u Nišu dočekati OFK Beograd.
U istom terminu, Mačva i kragujevački Radnički 1923 su u Šapcu odigrali nerešeno 0:0.
Mačva je na 11. mestu sa osam bodova, a Radnički 1923 je peti sa 11 poena.
U sledećem kolu, Mačva će u Pančevu gostovati Železničaru.
(Beta)
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