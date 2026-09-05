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Fudbaleri Rome napravili su veliki preokret i savladali Atalantu sa 2:1, u okviru 3. kola Serije A.

Atalanta je bolje otvorila drugo poluvreme i povela već u 47. minutu. Ederson je najbolje reagovao nakon odbijene lopte u kaznenom prostoru i preciznim udarcem u desnu stranu gola doneo gostima prednost – 1:0.

Ipak, golman Atalante nije mogao ništa u 89. minutu, posle savršeno izvedenog kornera, Mario Ermozo je snažnim udarcem glavom pogodio desne stranu gola za 1:1.

Roma je nastavila da napada i u samom finišu stigla do potpunog preokreta. U 93. minutu Sule je naleteo na odbijenu loptu u kaznenom prostoru i preciznim udarcem u donji desni ugao doneo Romi pobedu od 2:1.

Atalanta je tako ostala bez bodova iako je imala prednost sve do završnice, dok je Roma spektakularnim finišem stigla do sva tri boda.

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