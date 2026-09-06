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Veliki istanbulski derbi između Fenerbahčea i Bešiktaša doneo je sve ono što se od ovakve utakmice i očekuje - golove, preokret, usijanu atmosferu, ali žestok međusobni okršaj dvojice poznatih aktera.

U centru pažnje našli su se Dušan Vlahović i Milan Škrinjar, a njihov obračun u jednom trenutku izgledao je kao da bi mogao ozbiljno da izmakne kontroli.

Snimak njihovog sukoba ekspresno je obišao društvene mreže, a posebnu pažnju privukla je reakcija Vlahovića, koji je tokom žestoke rasprave opsovao Škrinjara na srpskom jeziku.

1/5 Vidi galeriju Dušan Vlahović na meču protiv Fenerbahčea Foto: Seskimphoto / Newspix.pl / Profimedia, Seskimphoto / imago sportfotodienst / Profimedia

Uneli se jedan drugom u lice

Sve je počelo posle jednog duela na terenu.

Vlahović je imao primedbe na jednu situaciju i reagovao prema sudiji, a potom je u sukob ušao i kapiten Fenerbahčea. Ubrzo su se Srbin i Slovak našli licem u lice.

Usledilo je guranje, unošenje u lice i žestoka razmena reči, dok su saigrači pokušavali da spreče da situacija preraste u još ozbiljniji incident.

Italijanski mediji navode da su dvojica nekadašnjih rivala iz Serije A razmenjivala uvrede i na italijanskom jeziku, a na snimku se može videti da je Vlahović u jeku sukoba koristio i srpski jezik.

"Si*o jedna bre, si*o jedna bre", vikao je Vlahović ka Škrinjaru, sa kojim se svađao na italijanskom i na srpskom jeziku, dok su ga saigrači razdvajali.

Znaju se odlično iz Italije

Posebno je zanimljivo što ovo nije bio susret dvojice potpunih stranaca.

Vlahović i Škrinjar godinama su vodili velike bitke na terenima Serije A, dok su Srbin nosio dres Juventusa, a slovački štoper bio jedan od najvažnijih igrača Intera.

Sada su se njihovi putevi ponovo ukrstili u Turskoj - i odmah je sevnuo pravi fudbalski rat!

Atmosfera velikog istanbulskog derbija očigledno je dodatno podigla tenzije, a njihov obračun postao je jedna od scena o kojima se najviše pričalo posle utakmice.

Osveta Vlahovića

I kao da sav haos sa Škrinjarom nije bio dovoljan, Vlahović je kasnije dobio priliku da kaže poslednju reč.

I rekao ju je - na najbolji mogući način!

Srpski golgeter je u drugom poluvremenu zatresao mrežu Fenerbahčea i doneo Bešiktašu prednost od 2:1, što se na kraju ispostavilo kao pogodak za veliku pobedu gostiju u jednom od najvećih turskih derbija.

Tako je utakmica u kojoj je prethodno imao žestok verbalni i fizički sukob sa Škrinjarom završena na način koji je Vlahović sigurno najviše želeo.

Prvo varnice, guranje i žestoke reči, a onda gol za pobedu!

00:19 Gol Dušana Vlahovića na Fenerbahče Bešiktaš Izvor: SportTV2/Screenshot