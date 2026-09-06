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Dušan Vlahović je bio junak Bešiktaša u velikom istanbulskom derbiju!

Srpski golgeter zatresao je mrežu Fenerbahčea u 73. minutu i doneo svom timu ogromnu pobedu od 2:1, ali je posle utakmice iznenadio sve priznanjem o svojoj trenutnoj fizičkoj spremi.

Vlahović je otkrio da, uprkos sjajnim partijama i golovima, još nije ni blizu svog maksimuma!

"Ne gledam koliko sam golova postigao, najvažnije mi je da pobeđujemo. Ako želimo da osvojimo nešto veliko ove sezone, uradićemo to zajedno. Naporno treniram i dajem sve od sebe, ali trenutno sam na nekih 50 do 60 odsto. Nisam mnogo igrao u prethodnom periodu i glavni cilj mi je da dostignem pravu formu i pružim maksimum ekipi", rekao je Vlahović.

1/5 Vidi galeriju Dušan Vlahović na meču protiv Fenerbahčea Foto: Seskimphoto / Newspix.pl / Profimedia, Seskimphoto / imago sportfotodienst / Profimedia

"Da nismo pobedili moj gol ne bi imao nikakav značaj"

Iako je upravo njegov pogodak u 73. minutu presudio veliki derbi, Vlahović nije želeo da stavlja sebe u prvi plan.

Srpski napadač poručio je da mu individualni učinak ne znači mnogo ukoliko ekipa ne ostvari cilj.

"Fokusiran sam samo na tim. Džaba što sam postigao gol, da nismo pobedili, moj pogodak ne bi imao nikakav značaj. Uvek ću se truditi da dam sto odsto na terenu. Hvala našim sjajnim navijačima na velikoj podršci, jedva čekam da ih ponovo vidim sledeće nedelje", poručio je Vlahović.

"Kokču je svetska zvezda, asistirao kao Mesi"

Međutim, možda i najzanimljivije reči Vlahović je sačuvao za svog saigrača Orkuna Kokčua.

Vezista Bešiktaša asistirao je srpskom napadaču kod pobedonosnog gola, a Vlahović nije štedeo komplimente.

00:19 Gol Dušana Vlahovića na Fenerbahče Bešiktaš Izvor: SportTV2/Screenshot

"Nema potrebe mnogo govoriti. Orkun Kokču je svetska zvezda i zahvaljujući njemu sam već postigao četiri gola. Danas mi je asistirao kao Mesi. Presrećan sam što imam priliku da igram sa njim", rekao je Srbin.

Vlahović je potom dodao da Bešiktaš mora da nastavi istim tempom ukoliko želi da se tokom čitave sezone bori za najveće trofeje.

Spreman da "pogine" za Italijana

Posebno je govorio i o treneru Vinčencu Italijanu, sa kojim ponovo sarađuje.

Vlahović smatra da se ono što Bešiktaš radi na treninzima već jasno vidi na utakmicama.

"Sve što radimo na treninzima vidi se i na terenu. Veliko hvala Italijanu, spreman sam da uradim sve za njega na terenu. Velika je sreća što ponovo sarađujem sa njim. Imamo trenera svetske klase", poručio je Vlahović.

Njegove izjave posebno dobijaju na težini kada se uzme u obzir da je Srbin priznao da se još nije potpuno fizički vratio na nivo koji želi.

A ako je Vlahović, koji je golom u 73. minutu odlučio jedan od najvećih turskih derbija, trenutno na samo 50 ili 60 odsto svojih mogućnosti, navijači Bešiktaša mogu samo da se zapitaju - šta će se tek dogoditi kada dostigne punu formu?