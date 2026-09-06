Derbi Crvene zvezde i Partizana je više od fudbalske utakmice – to je trenutak kada se sve zaustavlja i kada se rivalitet koji traje decenijama pretvara u čist spektakl prepun strasti i emocija.

Atmosfera na stadionu, pesma sa tribina i svaki duel na terenu nose posebnu težinu. Ukoliko odigraš tiket na ovu utakmicu, Meridianbet ti donosi ekskluzivnu priliku da derbi Crvene zvezde i Partizana doživiš još intenzivnije.

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Zamisli trenutak kada lopta ulazi u mrežu – eksploziju emocija na tribinama, radost navijača i nagradu koja odmah dolazi – 1.000 RSD za gol Crvene zvezde i još 1.000 RSD za gol Partizana.

Isitna je, svaki pogodak dramatično menja tok igre, ali ovoga puta menja i tvoju igru, jer postignut gol donosi bonus koji ti daje priliku da nastaviš da uživaš u derbiju na potpuno nov način.