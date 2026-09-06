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ima se - može se

ima se - može se

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Turski derbi između Fenerbahčea i Bešiktaša dugo će se prepričavati, ali pravi spektakl, po svemu sudeći, nije završen poslednjim sudijskim zviždukom!

Dok je pažnja javnosti bila usmerena na dešavanja na terenu i Dušana Vlahovića, koji je bio jedan od glavnih junaka velikog okršaja, prvi čovek Bešiktaša Serdal Adali režirao je potpuno drugačiju predstavu posle utakmice.

I to kakvu!

Sišao pravo u svlačionicu

Posle velikog derbija, Adali nije ostao među zvanicama niti je odmah napustio stadion.

Prvi čovek Bešiktaša zaputio se pravo ka svlačionici svojih fudbalera!

Tamo je čestitao igračima, a zatim im, prema pisanju turskih medija, saopštio i vest koja je dodatno podigla atmosferu - za veliki rezultat u derbiju biće nagrađeni posebnom premijom.

Vest o novčanoj nagradi izazvala je oduševljenje među fudbalerima, koji su već bili u euforiji posle jednog od najvećih mečeva turskog fudbala.

Ipak, Adali se tu nije zaustavio.

A onda - brodom iz Kadikoja!

Usledio je možda i najneobičniji detalj čitave večeri.

Dok se na stadionu još pričalo o derbiju, njegovim junacima i tenzijama koje su obeležile utakmicu, predsednik Bešiktaša napustio je Kadikoj - brodom!

Turski mediji zabeležili su njegov odlazak sa azijske na evropsku stranu Istanbula, što je izazvalo posebnu pažnju javnosti.

Kakva noć!

Veliki derbi, slavlje sa igračima, obećanje premija, a zatim plovidba Bosforom.

Prema pojedinim izveštajima iz Turske, Adali se potom zaputio ka čuvenoj Čiragan palati, gde je prisustvovao svadbenom slavlju sina potpredsednika Bešiktaša Murata Kiliča.

Vlahović u centru pažnje!

A dok je predsednik Bešiktaša imao svoj šou posle utakmice, ime Dušana Vlahovića bilo je među najčešće pominjanim posle velikog derbija.

Srpski napadač ponovo je bio u centru pažnje turske javnosti, što i ne čudi kada se zna koliko je njegov dolazak u Bešiktaš izazvao pažnje.

1/5 Vidi galeriju Dušan Vlahović na meču protiv Fenerbahčea Foto: Seskimphoto / Newspix.pl / Profimedia, Seskimphoto / imago sportfotodienst / Profimedia

Zanimljivo je da je upravo Adali prethodno otvoreno govorio koliko je klub želeo da dovede srpskog golgetera. Prvi čovek Bešiktaša istakao je da je transfer Vlahovića bio jedna od ključnih želja kluba i stručnog štaba.

Sada, posle derbija koji je ponovo digao Istanbul na noge, Bešiktaš ima još razloga za zadovoljstvo.