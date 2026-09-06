Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Posle velike pobede u istanbulskom derbiju, prvi čovek Bešiktaša Serdal Adali ponovo je pokazao zbog čega važi za jednog od najzanimljivijih ljudi turskog fudbala.

Moćni predsednik crno-belih najpre je ušao u svlačionicu među igrače, obećao im premije za veliku pobedu, a zatim je stadion napustio na krajnje neobičan način - brodom!

Takvi potezi, međutim, nisu nikakvo iznenađenje kada je Adali u pitanju. Turski biznismen poznat je po tome što velike stvari ne prepušta slučaju, a koliko je ozbiljno želeo Dušana Vlahovića najbolje pokazuje jedan detalj — zbog srpskog fudbalera svojevremeno je lično doputovao u Beograd.

Sve zbog Dušana!

Kada je Bešiktaš završavao posao oko dolaska srpskog napadača, Adali je doputovao u Beograd.

Vlahović je potom upravo sa predsednikom Bešiktaša i potpredsednikom Muratom Kiličem privatnim avionom iz srpske prestonice otputovao u Istanbul.

Tako je Adali praktično lično ispratio jednog od najvećih poslova svog kluba.

Ali, tu se priča nije završila.

Kurir je tada otkrio i potpuno neverovatnu anegdotu iz Beograda.

Srpski sir i paradajz za Istanbul!

Tokom boravka u Beogradu, predsednik Bešiktaša i Vlahović navodno su zajedno posetili poznati restoran.

Adali je tom prilikom probao domaći sir i paradajz, a kombinacija ga je, prema saznanjima Kurira, toliko oduševila da je rešio da deo tog "specijaliteta" ponese sa sobom u Istanbul!

Tako je uz jednog od najvećih transfera Bešiktaša u Tursku, makar nakratko, stigla i posebna uspomena iz Srbije.

Priča o Vlahoviću, Beogradu, siru i paradajzu izazvala je veliku pažnju javnosti.

1/5 Vidi galeriju Dušan Vlahović, Bešiktaš Foto: Murat Sengul / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Nije krio koliko ceni Vlahovića

Da Adali ima posebno mišljenje o srpskom golgeteru, pokazao je i prilikom njegovog predstavljanja.

Pred punim tribinama Bešiktaš parka, predsednik kluba je Vlahovića predstavio kao jednog od najboljih golgetera Evrope i poručio da je klub još jednom uspeo da dovede igrača za kojeg mnogi nisu verovali da bi mogao da stigne u Istanbul.

Kasnije je otvoreno govorio i o izboru koji je napravio tokom formiranja ekipe.

Adali je otkrio da bi drugačiji potez na tržištu značio i odustajanje od Vlahovića, ali da je bio srećan što je klub na kraju uspeo da ispuni želju stručnog štaba i dovede srpskog napadača.

Vlahović i Adali Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

A onda - derbi za pamćenje!

Posle svega, Vlahović je imao i veče za pamćenje u velikom istanbulskom derbiju.

Bešiktaš je savladao Fenerbahče sa 2:1, a Vlahović je bio jedan od strelaca velike pobede.

Odmah po završetku utakmice, Serdal Adali zaputio se među igrače.

Čestitao im je na velikoj pobedi, a zatim im obećao posebnu premiju za trijumf u derbiju. Vest su fudbaleri Bešiktaša, prema navodima turskih medija, pozdravili aplauzom.

A kada se slavlje u svlačionici završilo, predsednik Bešiktaša napravio je još jedan potez koji je privukao ogromnu pažnju.

Napustio je Kadikoj - brodom!

Ko je Serdal Adali?

Serdal Adali nije tipičan fudbalski funkcioner. Moćni turski biznismen vodi poslovni sistem koji posluje u građevinarstvu, logistici, energetici i drugim sektorima, a prema zvaničnim podacima kompanije povezane s njegovim poslovima zapošljavaju više od 6.000 ljudi.

Ali novac i fudbal samo su deo njegove priče.

Čovek koji danas sedi na mestu predsednika Bešiktaša godinama je bio opsednut konjima i hipodromima, prošao je kroz jednu od najvećih afera koje su potresle turski fudbal, proveo je mesece u pritvoru, nekoliko puta gubio izbore za predsednika i na kraju se domogao trona!

1/7 Vidi galeriju Predsednik Bešiktaša - Serdal Adali Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Agit Erdi Ulukaya / AFP / Profimedia

Od Adane do poslovne imperije

Serdal Adali rođen je 1. februara 1964. godine u Adani.

Otišao je u Sjedinjene Američke Države na školovanje, ali je zbog zdravstvenih problema svog oca prekinuo studije i vratio se u Tursku. U poslovni svet ušao je još 1984. godine, a uz podršku porodice razvio je Adali Holding.

Danas se njegovi poslovi protežu od građevinarstva i logistike do keteringa i energetike, dok je ulagao i u turizam i obnovljive izvore energije.

Prema podacima Bešiktaša i Turskog džokejskog kluba, poslovni sistem kojim upravlja ima više od 6.000 zaposlenih.

Njegova velika strast - konji

Dok većina fudbalskih moćnika slobodno vreme provodi isključivo uz svoj klub, Adali ima još jednu ogromnu strast.

Konje!

Godinama je jedna od najpoznatijih figura turskog konjičkog sporta, a od 2012. godine nalazi se na čelu Turskog džokejskog kluba. Njegovi konji beležili su pobede na velikim trkama, a posebno se pamti uspeh njegovog grla Burgas, koje je osvojilo prestižnu Gazi trku 2021. godine.

Dakle, čovek koji danas vodi jedan od najvećih turskih fudbalskih klubova jednako je poznat i u svetu hipodroma.

Hapšenje koje je potreslo Tursku

Međutim, Adalijev život nije bio sastavljen samo od poslovnih uspeha i sportskih pobeda.

Njegovo ime našlo se u centru velike afere koja je 2011. godine potresla turski fudbal.

Adali je tada uhapšen u istrazi koja se odnosila na optužbe za nameštanje utakmica i proveo je približno pet meseci u pritvoru pre nego što je pušten na slobodu.

Kasnije je prvostepeni sud doneo odluku protiv njega, ali je turski Kasacioni sud 2014. godine poništio presude u tom slučaju. Upravo zbog toga važno je naglasiti da je reč o procesu koji je imao dug i složen pravni epilog.

Afera je ipak ostavila veliki trag u njegovoj karijeri.

Nakon izlaska iz pritvora napustio je funkcije koje je tada obavljao u Bešiktašu.

Godinama jurio fotelju - i tri puta gubio

Ali Serdal Adali nije čovek koji lako odustaje.

Godinama je pokušavao da postane predsednik Bešiktaša. Kandidovao se 2013, pa ponovo 2019. godine, a zatim još jednom 2023. godine. Tri puta nije uspeo! Ipak, upornost mu se na kraju isplatila.

U decembru 2024. godine konačno je izabran za predsednika Bešiktaša, a samo nekoliko meseci kasnije dobio je novu, ubedljivu podršku članova kluba na izborima.

Na glasanju u maju 2025. godine osvojio je 4.648 glasova, dok je njegov protivkandidat dobio svega 447.

Od Gutija i Kvarežme do Vlahovića

Adali je i pre nego što je postao predsednik imao važnu ulogu u fudbalskim poslovima Bešiktaša.

Tokom prethodnog mandata u rukovodstvu kluba učestvovao je u dovođenju velikih evropskih imena.

Među fudbalerima čiji su transferi povezivani s njegovim radom bili su Rikardo Kvarežma, Guti, Simao, Ugo Almeida i Manuel Fernandes.

Sada je na listi velikih imena i Dušan Vlahović!

Srpski golgeter predstavlja jedno od najzvučnijih imena nove ere Bešiktaša, a upravo je Adali čovek koji želi da klub ponovo vrati u sam vrh turskog fudbala.