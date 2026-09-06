KO JE MOĆNIK KOJI OBOŽAVA VLAHOVIĆA?! Zbog Srbina stigao u Beograd, Dušan mu nosio SRPSKI SIR I PARADAJZ, a posle derbija napravio ŠOU!
Posle velike pobede u istanbulskom derbiju, prvi čovek Bešiktaša Serdal Adali ponovo je pokazao zbog čega važi za jednog od najzanimljivijih ljudi turskog fudbala.
Moćni predsednik crno-belih najpre je ušao u svlačionicu među igrače, obećao im premije za veliku pobedu, a zatim je stadion napustio na krajnje neobičan način - brodom!
Takvi potezi, međutim, nisu nikakvo iznenađenje kada je Adali u pitanju. Turski biznismen poznat je po tome što velike stvari ne prepušta slučaju, a koliko je ozbiljno želeo Dušana Vlahovića najbolje pokazuje jedan detalj — zbog srpskog fudbalera svojevremeno je lično doputovao u Beograd.
Sve zbog Dušana!
Kada je Bešiktaš završavao posao oko dolaska srpskog napadača, Adali je doputovao u Beograd.
Vlahović je potom upravo sa predsednikom Bešiktaša i potpredsednikom Muratom Kiličem privatnim avionom iz srpske prestonice otputovao u Istanbul.
Tako je Adali praktično lično ispratio jednog od najvećih poslova svog kluba.
Ali, tu se priča nije završila.
Kurir je tada otkrio i potpuno neverovatnu anegdotu iz Beograda.
Srpski sir i paradajz za Istanbul!
Tokom boravka u Beogradu, predsednik Bešiktaša i Vlahović navodno su zajedno posetili poznati restoran.
Adali je tom prilikom probao domaći sir i paradajz, a kombinacija ga je, prema saznanjima Kurira, toliko oduševila da je rešio da deo tog "specijaliteta" ponese sa sobom u Istanbul!
Tako je uz jednog od najvećih transfera Bešiktaša u Tursku, makar nakratko, stigla i posebna uspomena iz Srbije.
Priča o Vlahoviću, Beogradu, siru i paradajzu izazvala je veliku pažnju javnosti.
Nije krio koliko ceni Vlahovića
Da Adali ima posebno mišljenje o srpskom golgeteru, pokazao je i prilikom njegovog predstavljanja.
Pred punim tribinama Bešiktaš parka, predsednik kluba je Vlahovića predstavio kao jednog od najboljih golgetera Evrope i poručio da je klub još jednom uspeo da dovede igrača za kojeg mnogi nisu verovali da bi mogao da stigne u Istanbul.
Kasnije je otvoreno govorio i o izboru koji je napravio tokom formiranja ekipe.
Adali je otkrio da bi drugačiji potez na tržištu značio i odustajanje od Vlahovića, ali da je bio srećan što je klub na kraju uspeo da ispuni želju stručnog štaba i dovede srpskog napadača.
A onda - derbi za pamćenje!
Posle svega, Vlahović je imao i veče za pamćenje u velikom istanbulskom derbiju.
Bešiktaš je savladao Fenerbahče sa 2:1, a Vlahović je bio jedan od strelaca velike pobede.
Odmah po završetku utakmice, Serdal Adali zaputio se među igrače.
Čestitao im je na velikoj pobedi, a zatim im obećao posebnu premiju za trijumf u derbiju. Vest su fudbaleri Bešiktaša, prema navodima turskih medija, pozdravili aplauzom.
A kada se slavlje u svlačionici završilo, predsednik Bešiktaša napravio je još jedan potez koji je privukao ogromnu pažnju.
Napustio je Kadikoj - brodom!
Ko je Serdal Adali?
Serdal Adali nije tipičan fudbalski funkcioner. Moćni turski biznismen vodi poslovni sistem koji posluje u građevinarstvu, logistici, energetici i drugim sektorima, a prema zvaničnim podacima kompanije povezane s njegovim poslovima zapošljavaju više od 6.000 ljudi.
Ali novac i fudbal samo su deo njegove priče.
Čovek koji danas sedi na mestu predsednika Bešiktaša godinama je bio opsednut konjima i hipodromima, prošao je kroz jednu od najvećih afera koje su potresle turski fudbal, proveo je mesece u pritvoru, nekoliko puta gubio izbore za predsednika i na kraju se domogao trona!
Od Adane do poslovne imperije
Serdal Adali rođen je 1. februara 1964. godine u Adani.
Otišao je u Sjedinjene Američke Države na školovanje, ali je zbog zdravstvenih problema svog oca prekinuo studije i vratio se u Tursku. U poslovni svet ušao je još 1984. godine, a uz podršku porodice razvio je Adali Holding.
Danas se njegovi poslovi protežu od građevinarstva i logistike do keteringa i energetike, dok je ulagao i u turizam i obnovljive izvore energije.
Prema podacima Bešiktaša i Turskog džokejskog kluba, poslovni sistem kojim upravlja ima više od 6.000 zaposlenih.
Njegova velika strast - konji
Dok većina fudbalskih moćnika slobodno vreme provodi isključivo uz svoj klub, Adali ima još jednu ogromnu strast.
Konje!
Godinama je jedna od najpoznatijih figura turskog konjičkog sporta, a od 2012. godine nalazi se na čelu Turskog džokejskog kluba. Njegovi konji beležili su pobede na velikim trkama, a posebno se pamti uspeh njegovog grla Burgas, koje je osvojilo prestižnu Gazi trku 2021. godine.
Dakle, čovek koji danas vodi jedan od najvećih turskih fudbalskih klubova jednako je poznat i u svetu hipodroma.
Hapšenje koje je potreslo Tursku
Međutim, Adalijev život nije bio sastavljen samo od poslovnih uspeha i sportskih pobeda.
Njegovo ime našlo se u centru velike afere koja je 2011. godine potresla turski fudbal.
Adali je tada uhapšen u istrazi koja se odnosila na optužbe za nameštanje utakmica i proveo je približno pet meseci u pritvoru pre nego što je pušten na slobodu.
Kasnije je prvostepeni sud doneo odluku protiv njega, ali je turski Kasacioni sud 2014. godine poništio presude u tom slučaju. Upravo zbog toga važno je naglasiti da je reč o procesu koji je imao dug i složen pravni epilog.
Afera je ipak ostavila veliki trag u njegovoj karijeri.
Nakon izlaska iz pritvora napustio je funkcije koje je tada obavljao u Bešiktašu.
Godinama jurio fotelju - i tri puta gubio
Ali Serdal Adali nije čovek koji lako odustaje.
Godinama je pokušavao da postane predsednik Bešiktaša. Kandidovao se 2013, pa ponovo 2019. godine, a zatim još jednom 2023. godine. Tri puta nije uspeo! Ipak, upornost mu se na kraju isplatila.
U decembru 2024. godine konačno je izabran za predsednika Bešiktaša, a samo nekoliko meseci kasnije dobio je novu, ubedljivu podršku članova kluba na izborima.
Na glasanju u maju 2025. godine osvojio je 4.648 glasova, dok je njegov protivkandidat dobio svega 447.
Od Gutija i Kvarežme do Vlahovića
Adali je i pre nego što je postao predsednik imao važnu ulogu u fudbalskim poslovima Bešiktaša.
Tokom prethodnog mandata u rukovodstvu kluba učestvovao je u dovođenju velikih evropskih imena.
Među fudbalerima čiji su transferi povezivani s njegovim radom bili su Rikardo Kvarežma, Guti, Simao, Ugo Almeida i Manuel Fernandes.
Sada je na listi velikih imena i Dušan Vlahović!
Srpski golgeter predstavlja jedno od najzvučnijih imena nove ere Bešiktaša, a upravo je Adali čovek koji želi da klub ponovo vrati u sam vrh turskog fudbala.