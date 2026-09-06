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Prvi veliki turski derbi ove sezone doneo je potpunu dramu na krcatom stadionu "Šukur Saradžoglu". Od samog starta se igralo uz varnice i verbalne sukobe, da bi strasti do kraja meča u potpunosti planule, iako kvalitet fudbala nijednom nije izostao. Na kraju je Bešiktaš slavio posle preokreta protiv Fenerbahčea rezultatom 2:1 i preuzeo drugo mesto na tabeli sa bodom zaostatka za Galatasarajem, dok je u apsolutnog heroja izrastao srpski reprezentativac Dušan Vlahović.

Bivši napadač Juventusa doneo je trijumf gostima pogotkom u 73. minutu, ali iz Istanbula stižu jasne potvrde da je morao da ima još jedan gol na svom kontu. Situaciju u kojoj je doneo loptu pored Engola Kantea i zatresao mrežu svi turski sudijski analitičari označili su kao spornu, odnosno kao veliku grešku glavnog arbitra Halila Umuta Melera.

1/5 Vidi galeriju Dušan Vlahović na meču protiv Fenerbahčea Foto: Seskimphoto / Newspix.pl / Profimedia, Seskimphoto / imago sportfotodienst / Profimedia

Dok u taboru crno-belih slavi velika pobeda i sjajna partija Srbina, u redovima Fenerbahčea vlada ogromno nezadovoljstvo. Kasno sinoć oglasio se predsednik kluba Aziz Jildirim, poručivši da je njegov tim direktno oštećen:

"Na utakmici protiv Genčlerbirligija dosuđena su dva penala protiv nas - nismo rekli ni reč. U Samsunu nama nisu dosudili penal posle faula nad Vedatom Murićijem - nismo se bunili. Sada opet sudijske greške na našu štetu... Dokle tako? U redu je, nismo dobro igrali, međutim sudija nam nije svirao dva čista jedanaesterca", rekao je Jildirim, dodavši:

"U 5. minutu igrali su rukom u šesnaestercu ispred glavnog arbitra. Ništa! Srušili su Kerema Akturkoglua na ivici. Ništa! Sudija mora da dosudi ono što vidi! VAR? Izgleda da i oni spavaju. Ove sudije su nesposobne. Ne znam šta bih drugo rekao. Osim ako neko ne manipuliše njima, kao igračkama. Ili je to u pitanju, ili su nesposobni".

Predsednik Fenerbahčea nastavio je u oštrom tonu:

"Vidite i sami, ne plašim se nikakvih kazni, zato što pričam istinu. Niko ne može da me zaustavi. Rukovodstvo Lige i Saveza mora da pronađe rešenje za ove stvari. Ako je potrebno, hajde da ukinemo prvenstvo na godinu dana, da zavedemo red. Izvinjavam se još jednom našim navijačima, nismo dobro izgledali, ali ponavljam - opljačkani smo! Na ovaj način nije moguće igrati. Mora da se pronađe rešenje, jer ovo je sramota za turski fudbal. Kako možete da zadržite sudiju kog je predsednik kluba pretukao?! I drugi se žale na njega. Mislim da ćemo morati da uzmemo strane arbitre... Vidite, mi smo založili naše glave, sve je na kocki. Ako pokušaju da nas sapletu, moraćemo da se branimo".

Kada su u pitanju dve situacije koje je Jildirim naveo, stručnjaci imaju različita tumačenja. Ipak, oko poništenog gola Dušana Vlahovića vlada potpuni konsenzus - Meler je morao da prizna pogodak:

Deniz Čoban: "Nema ovde faula, prerano oglašavanje sudije bilo je potpuno pogrešno".

Bulent Jildirim: "Nema prekršaja, gol je trebalo priznati".

Sečim Demirel: "Halil Umut Meler je u ovoj situaciji napravio ogromnu grešku. Očigledno je da kontakt postoji, Vlahović povlači protivnika, ali takođe je veoma očigledno da to povlačenje ni najmanje ne utiče na Kantea. On ni sam nije očekivao da će faul biti dosuđen".

Osim datih i poništenih golova, Vlahović je skrenuo pažnju na sebe u još dva momenta tokom derbija. Javnost je u prvi mah pomislila da je žestok okršaj sa Milanom Škrinijarom posledica starih rivalstava iz Italije, ali se okazalo da je sve poteklo iz ranijeg duela u kaznenom prostoru Fenera, gde je Škrinijar dobio udarac laktom u glavu. Jildirim ovaj detalj nije spominjao, ali jesu navijači i pojedini analitičari, ističući da je Vlahović morao da dobije žuti karton, što bi kasnije značilo i isključenje zbog narednog incidenta sa slovačkim štoperom.

Ipak, sve te kontroverze ostale su u drugom planu u odnosu na formu srpskog napadača, koji iza sebe ima učinak od četiri gola na poslednja dva meča. Zbog toga ga navijači već porede sa Marijom Gomezom, koji je 2016. donio titulu Bešiktašu sa 26 golova.

"Želim da budem svoj, da ostanem veran onome što jesam. I vredno ću raditi na tome. Najvažnije je da dam 100 za tim i da pobeđujemo. Sve drugo je manje bitno", izjavio je Vlahović o poređenju sa nemačkim asom, pa dodao:

"Dzaba bi bilo što sam danas postigao gol da nismo pobedili. Moj pogodak ne bi imao nikakav značaj. Uvek ću se truditi da dam sto odsto na terenu. Hvala našim sjajnim navijačima na podršci, jedva čekam da ih ponovo vidim sledeće nedelje".

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