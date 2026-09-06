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Fudbal je tokom godina ponudio bezbroj neverovatnih scena, ali ono što se dogodilo na utakmici druge lige Kolumbije između Leonesa i Atletika teško da je iko mogao da očekuje!

Golman gostujućeg tima Huan Munjera pripremao se za odbranu penala, a onda je usledio trenutak koji je u rekordnom roku obišao društvene mreže.

Prečka mu se srušila pravo na glavu!

Spremao se za penal, a onda je konstrukcija popustila...

Igrao se finiš utakmice, a domaći Leones dobio je priliku da smanji zaostatak sa bele tačke.

Munjeru je čekao penal, pa je, kao što golmani često rade u takvim situacijama, pokušavao da se pripremi za udarac.

Podigao je ruke i skočio prema prečki.

A onda - haos!

Konstrukcija gola se iznenada pomerila, prečka se odvojila i pala direktno na glavu golmana Atletika.

Na trenutak je sve stalo.

Igrači su odmah pritrčali, dok je scena izazvala šok među prisutnima. Srećom, prema izveštajima kolumbijskih medija, Munjera je ostao na nogama i nije zadobio ozbiljniju povredu.

I onda je usledio novi šok!

Kada su igrači i službena lica ponovo učvrstili konstrukciju gola, utakmica je nastavljena, a domaći fudbaler konačno je dobio priliku da izvede penal.

Ali - promašio je!

Kao da je cela nesvakidašnja situacija potpuno poremetila domaći tim!

Atletiko je na kraju slavio sa ubedljivih 3:0, a junak pobede bio je Alejandro Onate, koji je postigao sva tri gola za gostujući sastav.

Ipak, rezultat je ovog puta ostao potpuno u drugom planu...