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Luis Enrike ostaje na klupi Pari Sen Žermena, a za nastavak bajke u Parizu biće nagrađen pravim bogatstvom!

Španski stručnjak zvanično je produžio ugovor sa francuskim gigantom sve do 2030. godine, čime je PSŽ još jednom pokazao koliko veruje čoveku koji je potpuno promenio istoriju kluba.

A onda su isplivali i detalji koji su izazvali ogromnu pažnju!

Prema pisanju stranih medija, pozivajući se na informacije francuskog lista "L'Equipe", Luis Enrike bi prema novom ugovoru mogao da zarađuje oko 20 miliona evra bruto po sezoni!

Skok od čak osam miliona!

Španac je do sada, prema medijskim procenama, primao približno 12 miliona evra godišnje.

Novi ugovor bi mu tako mogao doneti povećanje od neverovatnih osam miliona evra po sezoni!

To znači da bi Luis Enrike mogao da inkasira:

20.000.000 EVRA GODIŠNJE!

Odnosno, približno:

1,67 miliona evra mesečno, više od 380.000 evra nedeljno,oko 55.000 evra dnevno!

Naravno, Pari Sen Žermen nije zvanično objavio finansijske uslove novog ugovora, ali medijski navodi o vrtoglavoj cifri dovoljno govore o statusu koji Luis Enrike danas ima u Parizu.

1/14 Vidi galeriju Luis Enrike Foto: Kirchner/David Inderlied / imago sportfotodienst / Profimedia, Jacob King, PA Images / Alamy / Profimedia

PSŽ ga zaključao do 2030!

Francuski velikan zvanično je potvrdio da će Španac predvoditi ekipu najmanje do leta 2030. godine.

To je ogromno poverenje kluba prema treneru koji je od dolaska 2023. godine postao centralna figura jednog od najambicioznijih projekata evropskog fudbala.

Uz produženje saradnje sa Enrikeom, PSŽ je ovih dana potvrdio i nove ugovore sa nekoliko važnih igrača, jasno stavljajući do znanja da želi da sačuva okosnicu ekipe i nastavi dugoročni projekat.

Nagrada za čoveka koji je promenio PSŽ

Ako se medijski navodi o plati od 20 miliona evra godišnje potvrde, Luis Enrike će se naći u samom vrhu liste najplaćenijih trenera svetskog fudbala.

A jasno je i zašto su Parižani spremni da ga toliko plate.

Od njegovog dolaska, PSŽ je ostvario istorijske uspehe i osvojio niz velikih trofeja, dok je Enrike postao jedan od najvažnijih ljudi u novoj eri kluba.