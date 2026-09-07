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Liga šampiona se vraća, a već prvo kolo donosi pravi fudbalski spektakl!

Real Madrid će u utorak od 21 čas na svom terenu ugostiti milanski Inter, a UEFA je sada otkrila i ko će deliti pravdu na jednom od najzvučnijih duela početka elitnog takmičenja.

Izbor je pao na Majkla Olivera!

Jedan od najpoznatijih engleskih sudija dobio je ogromno poverenje UEFA i biće glavni arbitar velikog obračuna u Madridu.

Oliveru će pomagati njegovi sunarodnici Stjuart Bart i Džejms Mejnvaring, dok će ulogu četvrtog sudije imati Sem Barot.

U VAR sobi naći će se Škot Endrju Dalas i Majkl Solsberi iz Engleske.

Dakle, za spektakl između dva evropska velikana biće zadužen gotovo kompletan britanski tim!

Oliveru ovo neće biti prvi put da deli pravdu Realu u evropskim utakmicama. Španski velikan je ranije već imao priliku da ga vidi na velikoj sceni, a Englez će sada ponovo stići na stadion Reala.

UEFA odredila i ostale sudije

Istog dana biće odigrano još nekoliko zanimljivih utakmica.

Duel između Kluba Briž i Aston Vile, koji počinje u 18.45, sudiće Švajcarac Sandro Šerer.

U Atini će na meču AEK-a i Laska pravdu deliti Portugalac Luis Godinjo, dok će Italijan Simone Soca biti glavni arbitar duela Borusije i Viljareala.

Posebnu pažnju privlači i utakmica između Porta i Mančester sitija.

Za taj veliki obračun UEFA je odredila poljski tim na čelu sa jednim od najpoznatijih evropskih arbitara - Šimonom Marčinjakom.

Bugarski sudija Georgi Kabakov deliće pravdu na utakmici Lila i Betisa.

Ipak, sve oči biće uprte ka Madridu!

Real i Inter otvaraju novu evropsku priču, a čovek sa pištaljkom biće Majkl Oliver.