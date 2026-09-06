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Na stadionu "Jusuf Jusa Bulić" u Železniku nastavlja se šesti po redu Memorijalno-humanitarni fudbalski turnir, koji iz godine u godinu okuplja sve više dece i postaje sve značajnije mesto susreta mladih fudbalera i fudbalerki.

Prvog takmičarskog dana na terenu su bili dečaci rođeni 2017. i 2018. godine, kao i devojčice u kategoriji do 13 godina. Utakmice su igrane u formatu 6+1, uz mnogo borbenosti, dobrih poteza i navijanja sa tribina.

Fotografije sa turnira najbolje prenose atmosferu iz Železnika - brojni mališani u dresovima, roditelji i prijatelji sporta na tribinama, utakmice koje se smenjuju na terenu i osmesi dece kojima će ovi dani ostati među prvim velikim fudbalskim uspomenama.

Poseban značaj ovogodišnjem programu daje sve veće prisustvo devojčica. Njihovo ravnopravno mesto na terenu pokazuje da turnir neguje fudbal za svu decu i pruža podršku razvoju ženskog fudbala od najmlađih uzrasta.

1/14 Vidi galeriju Turnir Jusuf Jusa Bulić Foto: Privatna arhiva

Drugog dana takmičenje je namenjeno dečacima rođenim 2015. i 2016. godine, koji utakmice igraju u formatu 8+1. Novi mečevi donose nastavak sportskog nadmetanja, ali i druženje dece, trenera, roditelja i klubova okupljenih oko istih vrednosti.

Turnir nema kotizaciju za ekipe i zadržava svoj prepoznatljiv humanitarni karakter. Ulaz za publiku se naplaćuje, a sav prikupljeni prihod, prema najavi organizatora, biće usmeren u humanitarne svrhe. Rezultat je važan, ali su solidarnost, prijateljstvo i zajedništvo poruke koje ostaju u prvom planu.

Od prvog izdanja, namera je bila da ova manifestacija preraste u tradicionalni turnir mlađih kategorija koji će povezivati klubove i škole fudbala iz Beograda, Srbije i regiona. Šesti turnir potvrđuje da se ta ideja razvija i da manifestacija postaje sve šira po broju kategorija, sadržaju i značaju.

Važan deo tradicije predstavljaju i prijateljstva izgrađena sa klubovima iz Novog Pazara, koji su tokom prethodnih godina postali redovni učesnici i prepoznatljiv deo ovog sportskog okupljanja. Njihov odnos sa Železnikom odavno je prerastao u iskreno sportsko prijateljstvo.

Turnir nosi ime Jusufa Juse Bulića, nekadašnjeg predsednika FK Železnik, pod čijim je rukovodstvom klub prošao put od beogradskih liga do najvišeg ranga tadašnjeg jugoslovenskog fudbala. Njegovo ime danas živi kroz stadion, klub i decu koja na teren izlaze sa željom da igraju, uče i stvaraju svoje sportske uspomene.

Drugi dan šestog Memorijalno-humanitarnog turnira donosi nove utakmice, nova prijateljstva i nastavak tradicije koja je prerasla okvire jednog kluba i postala važan sportski događaj za Železnik.

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