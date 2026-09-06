Slušaj vest

Početak utakmice između Intera iz Majamija i Atlante junajted kasnio je čak 90 minuta zbog nevremena, a kada je lopta konačno krenula sa centra usledio je pravi spektakl!

Lionel Mesi izašao je na teren nakon velike odluke o povlačenju iz reprezentativnog fudbala i odmah pokazao zbog čega je jedan od najvećih svih vremena. Inter je na kraju odigrao 2:2 sa Atlantom, a argentinski čarobnjak učestvovao je u akcijama koje su donele oba gola domaćinu.

1/6 Vidi galeriju Lionel Mesi u dresu Inter Majamija Foto: CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia

Mesi dirigovao, Kazemiro pogodio!

Inter Majami je poveo u 32. minutu.

Mesi je izveo korner, a Kazemiro se najbolje snašao u kaznenom prostoru i glavom poslao loptu u mrežu.

Međutim, slavlje domaćih nije dugo trajalo!

Atlanta je samo nekoliko minuta kasnije uzvratila preko Miguela Almirona, pa je utakmica ponovo krenula praktično od nule.

A onda je usledio novi Mesi šou!

Argentinac je iz slobodnog udarca pogodio prečku, a Inter je ubrzo ponovo stigao do prednosti. Luis Suarez je u nadoknadi prvog poluvremena zatresao mrežu za 2:1.

Promašen penal, pa nova drama

Kada je Atlanta u drugom poluvremenu dobila penal, činilo se da gosti imaju savršenu priliku da ponovo izjednače.

Miguel Almiron je preuzeo odgovornost, ali je golman Intera Dejn Sent Kler pročitao njegov udarac i sjajnom intervencijom odbranio jedanaesterac!

Međutim, ni tu nije bio kraj haosu!

Atlanta je nastavila da napada, a nekoliko minuta kasnije dobila je još jedan penal.

Ovoga puta loptu je uzeo Breel Embolo.

Švajcarski reprezentativac, koji je debitovao za Atlantu, nije ponovio Almironovu grešku - preciznim udarcem u 87. minutu doneo je svom timu izjednačenje i postavio konačnih 2:2!

Drama do poslednjeg zvižduka

Ali, ono najluđe tek je sledilo!

Inter je u samoj završnici krenuo po pobedu, a Mesi je bio na korak od toga da još jednom postane apsolutni heroj večeri.

U 96. minutu Argentinac je imao dve velike prilike. Golman Atlante uspeo je prvo da zaustavi njegov udarac, a zatim je usledila nova drama pred golom gostiju.

Domaći su nakon toga imali nekoliko ozbiljnih šansi. Lopta je posle jednog kornera završila na stativi, dok je Atlanta u poslednjim trenucima uspela da se odbrani i sačuva veliki bod.

Tako je noć koja je počela uz munje, grmljavinu i 90 minuta čekanja završena pravim fudbalskim ludilom!

Mesi je ponovo pokazao magiju i upisao dve asistencije, jedan penal je odbranjen, drugi realizovan, prečka se tresla, a drama je trajala bukvalno do poslednje sekunde.