UROŠ MATIĆ NAPUSTIO JEDINSTVO! Podneo je neopozivu ostavku, klub se oglasio emotivnim saopštenjem!
Uroš Matić više nije trener FK Jedinstvo iz Uba, pošto je podneo neopozivu ostavku na tu funkciju.
Posle sedam odigranih kola u Prvoj ligi Srbije, klub sa Uba je ostvario samo jednu pobedu i sakupio četiri boda, pa je dosadašnji šef stručnog štaba odlučio da preuzme odgovornost za slabije rezultate. Odluku o odlasku doneo je nakon meča protiv Napretka.
Matić je istakao da ostavka nije doneta preko noći, već da je o njoj dugo razmišljao, vodeći se pre svega interesima kluba u kojem je iz igračkih kopački odmah prešao u trenerske vode.
Povodom njegovog odlaska oglasilo se i FK Jedinstvo saopštenjem u kojem se navodi:
"Uroš Matić saopštio je ekipi, upravi i javnosti da je meč protiv Napretka bio njegov poslednji na klupi Jedinstva i da je odluka o ostavci neopoziva. Kako je rekao, odluka nije doneta preko noći. O njoj je dugo razmišljao, a upravo ljubav prema Jedinstvu bila je jedan od razloga zbog kojih je odlučio da napravi ovaj korak. Njegov prelazak iz kopački u trenerske cipele došao je u posebnom trenutku za klub, ali je upravo iz te uloge uspeo da ostavi dubok trag i upiše svoje ime u istoriju Jedinstva.
Od Superlige, preko borbe za svaki bod, pa sve do istorijskog plasmana u polufinale Kupa Srbije, Matić je sa Jedinstvom prošao put koji će se dugo pamtiti. Bilo je velikih pobeda, teških poraza, emocija, pritiska i trenutaka u kojima je klub pokazivao ono po čemu je njegovo ime i dobilo smisao - jedinstvo.
Zato je sada, više od svega, vreme za zahvalnost. Hvala Vam, šefe, na svakom treningu, svakoj utakmici i svakom trenutku u kojem ste verovali u ovaj tim. Hvala na trudu, emociji i ljubavi prema fudbalu, ali i prema Jedinstvu, koju ste prenosili na igrače i naše navijače. Ono što ste uradili sa ovim klubom ostaje zapisano. Istorijski rezultati, utakmice koje ćemo pamtiti i trag koji ste ostavili ne mogu se izbrisati. Hvala, Uroše, za sve što ste dali Jedinstvu."
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