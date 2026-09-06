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Uroš Matić više nije trener FK Jedinstvo iz Uba, pošto je podneo neopozivu ostavku na tu funkciju.

Posle sedam odigranih kola u Prvoj ligi Srbije, klub sa Uba je ostvario samo jednu pobedu i sakupio četiri boda, pa je dosadašnji šef stručnog štaba odlučio da preuzme odgovornost za slabije rezultate. Odluku o odlasku doneo je nakon meča protiv Napretka.

Matić je istakao da ostavka nije doneta preko noći, već da je o njoj dugo razmišljao, vodeći se pre svega interesima kluba u kojem je iz igračkih kopački odmah prešao u trenerske vode.

1/5 Vidi galeriju Uroš Matić Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Povodom njegovog odlaska oglasilo se i FK Jedinstvo saopštenjem u kojem se navodi:

"Uroš Matić saopštio je ekipi, upravi i javnosti da je meč protiv Napretka bio njegov poslednji na klupi Jedinstva i da je odluka o ostavci neopoziva. Kako je rekao, odluka nije doneta preko noći. O njoj je dugo razmišljao, a upravo ljubav prema Jedinstvu bila je jedan od razloga zbog kojih je odlučio da napravi ovaj korak. Njegov prelazak iz kopački u trenerske cipele došao je u posebnom trenutku za klub, ali je upravo iz te uloge uspeo da ostavi dubok trag i upiše svoje ime u istoriju Jedinstva.

Od Superlige, preko borbe za svaki bod, pa sve do istorijskog plasmana u polufinale Kupa Srbije, Matić je sa Jedinstvom prošao put koji će se dugo pamtiti. Bilo je velikih pobeda, teških poraza, emocija, pritiska i trenutaka u kojima je klub pokazivao ono po čemu je njegovo ime i dobilo smisao - jedinstvo.

Zato je sada, više od svega, vreme za zahvalnost. Hvala Vam, šefe, na svakom treningu, svakoj utakmici i svakom trenutku u kojem ste verovali u ovaj tim. Hvala na trudu, emociji i ljubavi prema fudbalu, ali i prema Jedinstvu, koju ste prenosili na igrače i naše navijače. Ono što ste uradili sa ovim klubom ostaje zapisano. Istorijski rezultati, utakmice koje ćemo pamtiti i trag koji ste ostavili ne mogu se izbrisati. Hvala, Uroše, za sve što ste dali Jedinstvu."

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