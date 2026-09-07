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Fudbalska reprezentacija Alžira dobila je novog selektora!

Posle odlaska Vladimira Petkovića, čelnici Saveza odlučili su da poverenje ukažu nekadašnjem reprezentativcu Brahimu Hemdaniju, koji sada preuzima jednu od najodgovornijih funkcija u alžirskom fudbalu.

Petković je napustio klupu popularnih „Pustinjskih lisica“ početkom avgusta, i to sporazumnim raskidom ugovora sa Fudbalskim savezom Alžira. Iako je prvobitno bilo predviđeno da ostane na funkciji znatno duže, saradnja je završena nakon 29 meseci.

A sada počinje potpuno nova era!

Od zlata do nove funkcije

Hemdaniju je ukazano veliko poverenje nakon što je sa selekcijom Alžira do 21 godine osvojio zlatnu medalju na Mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu. Taj uspeh očigledno je bio dovoljan da čelnici Saveza odluče da upravo njemu predaju seniorsku reprezentaciju.

Međutim, novi selektor nema veliko iskustvo u vođenju profesionalnih klubova. U dosadašnjoj trenerskoj karijeri vodio je Marignane-Gignac, sa kojim je uspeo da izbori plasman u treći rang francuskog fudbala.

Kao igrač, Hemdani je imao znatno bogatiju karijeru. Nastupao je za brojne evropske klubove uključujući Marsej i Rendžers, dok je dres reprezentacije Alžira takođe nosio tokom svoje igračke karijere.

Hemdanija sada čeka ozbiljan izazov, pošto će Alžir uskoro započeti kvalifikacije za Afrički kup nacija 2027. godine. Njegov prvi veliki zadatak biće da ekipu što pre vrati na pobednički kolosek i opravda ogromno poverenje koje je dobio.

U stručnom štabu biće mu i nekadašnji reprezentativac Antar Jahija kao pomoćnik, dok je Moussa Saib imenovan za generalnog menadžera reprezentacije.

Da li je Alžir pogodio izborom ili će se odlazak Vladimira Petkovića tek sada pokazati kao velika greška? Odgovor ćemo dobiti veoma brzo!