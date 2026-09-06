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Povremeni reprezentativac Bosne i Hercegovine i bivši fudbaler Partizana, Samed Baždar, doneo je pobedu Sent Trudenu protiv La Luvijea (4:0) i poneo titulu igrača utakmice. Baždar se upisao u strelce u 73. i 78. minutu, nastavivši sjajnu seriju - budući da je i protiv Antverpena bio dvostruki strelac, u proteklih sedam dana ukupno je postigao četiri gola.

Samed Baždar Foto: Belga / Sipa USA / Profimedia

Zahvaljujući ovom učinku, Baždar se trenutno nalazi na deobi prvog mesta liste strelaca. Nakon pet odigranih kola, Sent Truden zauzima sedmu poziciju na tabeli sa osam osvojenih bodova.

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