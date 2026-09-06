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Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su večeras Partizan na svom stadionu rezultatom 2:1 u 180. večitom derbiju!

Nakon meča trener crno-belih Saša Ilić je rekao:

- Ono što moram da kažem da kriterijum suđenja danas nije bio isti. Ja se nikad nisam oglašavao, ali ono što sam danas doživeo što se tiče sudijskih odluka jednom velikom klubu poput Zvezde to ne treba, pogotovo kada svi ljudi znaju koliko su ispred svih ekipa ovde.

FK Crvena zvezda - FK Partizan (180. večiti derbi) Foto: Kurir, Kurir Sport

Saša Ilić je neke stvari zamerio svojim igračima:

- Momcima stvarno mogu da čestitam, dali su zadnji atom snage. Borili su se do kraja, imali su neki period gde to nije izgledalo kako treba gde je Zvezda postigla dva pogotka, ali dobro. Idemo dalje.

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Fudbal"LJUDI MORAJU DA SHVATE..." Saša Ilić se ovim rečima obratio posle pobede Partizana u Humskoj
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Saša Ilić o novom početku FK Partizan Izvor: MONDO/Dušan Ninković