Zvezda u ovaj meč ulazi kao lider superligaškog karavana, dok je Partizan i dalje u donjem domu tabele.

Utakmica je počela na neverovatan način, pošto su gosti iz Humske ulice poveli već posle 60 sekundi.

Nakon što se Demba Sek probio po boku i uputio udarac koji je golman Mateuš uspeo da zaustavi, na odbijenu loptu natrčao je Brazilac Že i postigao jedan od najbržih pogodaka u istoriji derbija.