Kakav početak 180. večitog derbija!
Fudbal
POGLEDAJTE KAKO JE PARTIZAN U PRVOM MINUTU POVEO PROTIV CRVENE ZVEZDE! Nestvaran šok za domaćina - Demba Sek probio, a onda... VIDEO
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Fudbaleri Crvene zvezde trenutno dočekuju ekipu Partizana na stadionu Rajko Mitić u okviru 180. večitog derbija.
Zvezda u ovaj meč ulazi kao lider superligaškog karavana, dok je Partizan i dalje u donjem domu tabele.
Utakmica je počela na neverovatan način, pošto su gosti iz Humske ulice poveli već posle 60 sekundi.
FK Crvena zvezda - FK Partizan (180. večiti derbi) Foto: Kurir, Kurir Sport
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Nakon što se Demba Sek probio po boku i uputio udarac koji je golman Mateuš uspeo da zaustavi, na odbijenu loptu natrčao je Brazilac Že i postigao jedan od najbržih pogodaka u istoriji derbija.
Pogledajte ovaj gol:
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