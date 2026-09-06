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Fudbaleri Crvene zvezde trenutno dočekuju ekipu Partizana na stadionu Rajko Mitić u okviru 180. večitog derbija.

Zvezda u ovaj meč ulazi kao lider superligaškog karavana, dok je Partizan i dalje u donjem domu tabele.

Utakmica je počela na neverovatan način, pošto su gosti iz Humske ulice poveli već posle 60 sekundi.

FK Crvena zvezda - FK Partizan (180. večiti derbi) Foto: Kurir, Kurir Sport

Nakon što se Demba Sek probio po boku i uputio udarac koji je golman Mateuš uspeo da zaustavi, na odbijenu loptu natrčao je Brazilac Že i postigao jedan od najbržih pogodaka u istoriji derbija.

Pogledajte ovaj gol:

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Osman Bukari najavljuje derbi Superlige, Crvena zvezda - Vojvodina Izvor: FK Crvena Zvezda