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"Predsednik Fife je u aprilu objavio da će se ponovo kandidovati za reizbor. Naravno, ništa se nije promenilo. Gospodin Infantino će se ponovo kandidovati", navodi se u saopštenju Fife, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

1/6 Vidi galeriju Đani Infantino Foto: Jose Breton / AFP / Profimedia, Ian Robles / Zuma Press / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Infantino se poslednjih meseci suočava sa snažnim kritikama i otkazivanjem podrške, nakon što je propao njegov plan o prodaji dela zarade od Svetskog prvenstva privatnim investitorima.

Nedavno su iz Evropske fudbalske unije (Uefa) saopštili da pripremaju krivičnu prijavu protiv Infantina, a ranije je najavljen i bojkot takmičenja pod okriljem Fife.

Švajcarac, koji je predsednik Fife od 2016. godine, u subotu je odbio da odgovori na pitanje novinara o svojoj budućnosti, na otvaranju Svetskog prvenstva za žene do 20 godina u Poljskoj.

Fifa je odredila 18. novembar kao krajnji rok za prijavu kandidata za predsedničke izbore, koji će biti održani 18. marta naredne godine u Rabatu, uz glasanje svih 211 članica.

Ukoliko pobedi na izborima Infantinu bi to bio poslednji, četvrti mandat.