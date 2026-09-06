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Crvena zvezda i Partizan od 19.00 na stadionu Rajko Mitić sastaju se u okviru 180. večitog derbija.

Neposredno pred početak utakmice, veliki broj Grobara uputio se ka stadionu u Ljutice Bogdana - uz ogromnu pratnju policije.

Pogledajte kako je to izgledalo na licu mesta!

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Grobari na meču Partizan - Tobol Izvor: Kurir