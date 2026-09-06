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Real Madrid dočekuje Inter u derbiju prvog kola na Santijago Bernabeuu u utorak, a portugalski trener je praktično bez celog veznog reda za jednu od najtežih utakmica nove sezone.

1/5 Vidi galeriju Žoze Murinjo na klupi Real Madrida Foto: Javier Borrego / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Arda Guler, Eduardo Kamavinga i Bernardo Silva biće suspendovani iz Lige šampiona, nakon što su prošle sezone isključeni u svojim poslednjim utakmicama u tom takmičenju, a njihove suspenzije zbog crvenih kartona prenose se i u novu evropsku kampanju.

Probleme dodatno pogoršava povreda Orelijana Čuamenija. Francuski reprezentativac još nije spreman, a Murinjo je priznao da ne zna da li će biti dostupan protiv Intera.

"Ne znam da li će Čuameni uopšte biti spreman za Inter. Imaćemo problem u veznom redu zbog suspenzija Gulera, Bernarda Silve i Kamavinge. Praktično, Valverde će nam biti jedini igrač prvog tima koji nam je dostupan. Imamo veliki problem koji moramo da rešimo“, rekao je Murinjo.

Španski list AS piše da je Federiko Valverde trenutno jedini prirodni vezni igrač u prvom timu na koga Murinjo može sigurno da računa. Portugalac će stoga morati da improvizuje.