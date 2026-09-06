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Partizan je poveo na samom startu utakmice pogotkom Žea u 1. minutu.

FK Crvena zvezda - FK Partizan (180. večiti derbi) Foto: Kurir, Kurir Sport

Zvezda je izjednačila u 17. minutu pogotkom debitanta Bamba Dijenga. Iskoristio je grešku odbrane Partizana i sa dva metra bukvalno se ušetao u mrežu.

Prethodno mu je Ivanić centrirao sa leve strane.

Pogledajte i sami ovaj momenat.

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Izlazak fudbalera i koreografija navijača Crvene zvezde Izvor: MONDO