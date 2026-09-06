Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana sastaju se u 180. večitom derbiju.
180. VEČITI DERBI
DEBI IZ SNOVA DIJENGA - PRVENAC PROTIV PARTIZANA: Ovako je Zvezda izjednačila na Marakani
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FK Crvena zvezda - FK Partizan (180. večiti derbi) Foto: Kurir, Kurir Sport
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Zvezda je izjednačila u 17. minutu pogotkom debitanta Bamba Dijenga. Iskoristio je grešku odbrane Partizana i sa dva metra bukvalno se ušetao u mrežu.
Prethodno mu je Ivanić centrirao sa leve strane.
Pogledajte i sami ovaj momenat.
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