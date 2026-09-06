Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana sastaju se u 180. večitom derbiju.
180.VEČITI DERBI
EVO ZBOG ČEGA JE PREKINUT VEČITI DERBI! Pojavio se snimak - pogledajte ove scene sa Marakane! VIDEO
Slušaj vest
FK Crvena zvezda - FK Partizan (180. večiti derbi) Foto: Kurir, Kurir Sport
Vidi galeriju
Navijači Crvene zvezde napravili su bakljadu povodom proslave 63. rođendana Marakana.
Zbog gustog dima i slabe vidljivosti sudija Minaković bio je primoran da prekine meč na par minuta.
Pogledajte i sami ovaj momenat.
1 · Reaguj
1