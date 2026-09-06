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Početkom drugog poluvremena meč je prekinut zbog bakljade na severnoj tribini.

FK Crvena zvezda - FK Partizan (180. večiti derbi) Foto: Kurir, Kurir Sport

Navijači Crvene zvezde napravili su bakljadu povodom proslave 63. rođendana Marakana.

Zbog gustog dima i slabe vidljivosti sudija Minaković bio je primoran da prekine meč na par minuta.

Pogledajte i sami ovaj momenat.

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Penal za Crvenu zvezdu u derbiju Izvor: Arena Sport