Nekadašnji engleski reprezentativac Džejmi Vardi od danas je novi fudbaler Barnlija, sa kojim je potpisao ugovor do kraja sezone
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LEGENDARNI AS PONOVO U ENGLESKOJ: Džejmi Vardi potpisao za Barnli
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Nekadašnji engleski reprezentativac Džejmi Vardi od danas je novi fudbaler ;Barnlija, sa kojim je potpisao ugovor do kraja sezone.
Džejmi Vardi Lester Foto: Mark Cosgrove/News Images / imago sportfotodienst / Profimedia, MI News & Sport / Alamy / Alamy / Profimedia, Lindsey Parnaby / Shutterstock Editorial / Profimedia
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Ovaj 39-godišnji napadač, koji je sa Lesterom osvojio Premijer ligu 2016. godine, stiže kao slobodan igrač nakon što je na kraju prošle sezone napustio Kremoneze.
"Njegovo iskustvo i liderstvo biće od neprocenjive važnosti za naš tim i verujemo da može da ostvari značajan uticaj na naše rezultate ove sezone", izjavio je trener Barnlija Niki Hajen. ; Bernli je prošle sezone ispao iz Premijer lige.
"Ovaj klub ima pravu fudbalsku istoriju i strastvene navijače koji zaslužuju tim koji predstavlja njih i njihov grad. Jedva čekam da izađem na teren i pomognem ekipi da krene u pravom smeru", rekao je Vardi.
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