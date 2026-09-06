Slušaj vest

Nekadašnji engleski reprezentativac Džejmi Vardi od danas je novi fudbaler ;Barnlija, sa kojim je potpisao ugovor do kraja sezone.

Džejmi Vardi Lester  Foto: Mark Cosgrove/News Images / imago sportfotodienst / Profimedia, MI News & Sport / Alamy / Alamy / Profimedia, Lindsey Parnaby / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ovaj 39-godišnji napadač, koji je sa Lesterom osvojio Premijer ligu 2016. godine, stiže kao slobodan igrač nakon što je na kraju prošle sezone napustio Kremoneze.

"Njegovo iskustvo i liderstvo biće od neprocenjive važnosti za naš tim i verujemo da može da ostvari značajan uticaj na naše rezultate ove sezone", izjavio je trener Barnlija Niki Hajen. ; Bernli je prošle sezone ispao iz Premijer lige.

"Ovaj klub ima pravu fudbalsku istoriju i strastvene navijače koji zaslužuju tim koji predstavlja njih i njihov grad. Jedva čekam da izađem na teren i pomognem ekipi da krene u pravom smeru", rekao je Vardi.

Ne propustiteFudbalKAKVA BI OVO BOMBA BILA! Džejmi Vardi dobio egzotičnu ponudu - ovo niko nije očekivao!
Džejmi Vardi
FudbalENGLEZ JE KLASA: Džejmi Vardi najbolji igrač Serije A u novembru
Džejmi Vardi
FudbalBLIŽI SE PETOJ DECENIJI, PA ŠTA?! Posle 13 godina napustio klub i državu, sada u Seriji A pravi šou!
Džejmi Vardi
FudbalJUBILEJ I OPROŠTAJ IZ SNOVA LEGENDE LESTERA: Džejmi Vardi postigao 200. gol na 500. nastupu za "lisice"
profimedia-1000625548.jpg

01:00
Navijači Zvezde oterali fudbalere Izvor: Kurir