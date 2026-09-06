PETARDA MOĆNIH KATALONACA: Barselona ubedljiva protiv Valensije
Barselona je posle prvog poluvremena imala dva gola prednosti, pošto su mrežu Valensije pogodili Lamin Jamal u šestom i Fermin u 22. minutu. Jamal je u devetom minutu postigao još jedan gol, ali je poništen zbog ofsajda.
Pobedu Barselone su u nastavku potvrdili Rafinja, pogotkom u 50. minutu, Pedri koji se u strelce upisao u 79. minutu, a tačku na ovaj meč stavio je Jamal svojim drugim golom na utakmici, u 84. minutu.
Barselona je upisala i četvrtu pobedu od početka nove sezone i trenutno je prva na tabeli sa 12 bodova, dok je Valensija poslednja sa samo jednim bodom.
Fudbaleri Barselone će naredne sedmice najpre dočekati Fejenord na startu Lige šampiona, a potom će u Primeri gostovati Levanteu. Na drugoj strani, Valensija će u goste Sevilji.