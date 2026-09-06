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Barselona je posle prvog poluvremena imala dva gola prednosti, pošto su mrežu Valensije pogodili Lamin Jamal u šestom i Fermin u 22. minutu. Jamal je u devetom minutu postigao još jedan gol, ali je poništen zbog ofsajda. 

Lamin Jamal - povreda na meču Barselona - Selta Foto: rosdemora / Alamy / Profimedia, Bagu Blanco/Pressinphoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Pobedu Barselone su u nastavku potvrdili Rafinja, pogotkom u 50. minutu, Pedri koji se u strelce upisao u 79. minutu, a tačku na ovaj meč stavio je Jamal svojim drugim golom na utakmici, u 84. minutu.

Barselona je upisala i četvrtu pobedu od početka nove sezone i trenutno je prva na tabeli sa 12 bodova, dok je Valensija poslednja sa samo jednim bodom.

Fudbaleri Barselone će naredne sedmice najpre dočekati Fejenord na startu Lige šampiona, a potom će u Primeri gostovati Levanteu. Na drugoj strani, Valensija će u goste Sevilji.

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