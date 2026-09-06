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Fudbaleri Crvene zvezde ugostili su Partizan na stadionu Rajko Mitić u 180. večitom derbiju.

Odmah na startu, pre isteka prvog minuta, Že je zatresao mrežu Zvezde, nakon čega je nastala erupcija radosti na južnoj tribini!

Grobari su umeli to da proslave, pogledajte!

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BONUS VIDEO:

00:20
"Grobari" zapalili jug na marakani nakon gola Žea Izvor: Kurir