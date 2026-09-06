Večiti derbi je počeo spektakularno! Že je postigao gol, a Grobari su erupcijom radosti obeležili trenutak na južnoj tribini.
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GROBARI "ZAPALILI" JUG NAKON GOLA ŽEA! Ludnica na večitom derbiju! (VIDEO)
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Fudbaleri Crvene zvezde ugostili su Partizan na stadionu Rajko Mitić u 180. večitom derbiju.
Odmah na startu, pre isteka prvog minuta, Že je zatresao mrežu Zvezde, nakon čega je nastala erupcija radosti na južnoj tribini!
Grobari su umeli to da proslave, pogledajte!
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