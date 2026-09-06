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Fudbaleri Arsenala pobedili su danas na svom terenu ekipu Čelsija sa 2:1, u utakmici trećeg kola Premijer lige.

1/4 Vidi galeriju Fudbaleri Arsenala na meču protiv Koventrija Foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia, Wired Photos / Shutterstock Editorial / Profimedia

Arsenal je upisao i treću pobedu na startu nove sezone i sada ima devet bodova, koliko i Mančester siti, dok je Čelsi četvrti sa šest osvojenih bodova.

Čelsi je poveo već u drugom minutu golom Morgana Rodžersa udarcem sa ivice kaznenog prostora. Deset minuta kasnije Rikardo Kalafjori je izjednačio na 1:1, ali je njegov gol poništen zbog ofsajda. ;ŽArsenal je, ipak, stigao do izjednačenja, a strelac u 25. minutu bio je Kai Haverc. Deklan Rajs je pronašao Haverca, a on je sa ivice šesnaesterca poslao loptu po zemlji iza leđa Emilijana Martinesa.

Posle pet minuta igre u drugom poluvremenu, Arsenal je preokrenuo rezultat golom Martina Edegora. Hristos Colis je poslao loptu u šesnaesterac, Haverc je propustio, a Edegor je šutirao pod prečku za 2:1.

Fudbaleri Arsenala će u narednom kolu Premijer lige gostovati Sanderlendu, a pre toga će i u goste Napoliju u prvom kolu Lige šampiona. Na drugoj strani, Čelsi će dočekati Hal u sledećem kolu Premijer lige.